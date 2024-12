Schock für Lottomillionär Chico: In Dortmund wurde er von einem aggressiven Mann bedroht. Die Polizei griff schnell ein und nahm den Angreifer fest.

Polizeieinsatz in Dortmund (D) – Mann geht auf Lottomillionär Chico los

1/5 Kürsat Yildirim alias Chico kam am Montag mit dem Schrecken davon. Foto: https://www.instagram.com/chicoferrari488/

Auf einen Blick Lottomillionär Chico in Dortmund überfallen. Mann bedrohte ihn angeblich mit Waffe

Chico bremste Angreifer aus, Polizei musste Autoscheiben einschlagen

Vorfall ereignete sich am Montag, Täter verbrachte Nacht in Gewahrsam

Marian Nadler Redaktor News

Der deutsche Lottomillionär Kürsat Yildirim (44) alias Chico wurde am Montag in Dortmund überfallen. Ein Mann hat Chico laut «Bild» erst beleidigt und anschliessend mit einer Waffe bedroht.

Nachdem der Deutsche den Notruf abgesetzt hatte, eilten ihm mehrere Polizeipatrouillen zu Hilfe. Die Einsatzkräfte zerrten den Verdächtigen aus seinem Volkswagen Golf, schreibt das Blatt. «Der Mann leistete Widerstand, wurde von den Kollegen in Gewahrsam gebracht», erklärte eine Polizeisprecherin.

Hatte der Unbekannte eine Pistole?

Chico muss das Erlebte erst einmal verarbeiten. «Das war der Schock meines Lebens! Was ist nur mit den Leuten los?», fragt er sich und lobt die Polizei: «Ich bin nur froh, dass die Polizisten so schnell hier waren. Die haben das super gemacht.»

Der Golf-Fahrer hatte Chico an einer Ampel etwas zugerufen. Was, weiss der Dortmunder nicht, der den Angreifer zunächst für einen Fan hielt. «Aber dann beschimpfte er meine Mutter. Er stieg aus und trat gegen mein Auto, wollte, dass ich aussteige.»

Um 17.22 Uhr wählte Yildirim den Notruf. Kurz darauf geht der Randalierer erneut auf den Porsche des Lottomillionärs los. Chico will in diesem Moment in der Hand des Täters eine Pistole erkannt haben.

Nach bangen Minuten rückte die Polizei an. Der Pistolen-Mann war längst wieder in seinen Golf gestiegen, die Beamten forderten ihn per Lautsprecher auf, anzuhalten. Doch der Rowdy dachte gar nicht daran.

0:28 Video auf Instagram: Chicos Freundin putzt sich Nase mit 500-Euro-Schein

Golf-Fahrer brüllt Polizisten an

Chico fasste sich ein Herz – und griff selbst ein. «Mein Porsche ist ja schneller. Ich habe die beiden Autos überholt und den Golf ausgebremst. Die Polizisten sind dann mit gezogenen Waffen an den Wagen getreten», erzählt er.

Der Golf-Fahrer weigerte sich, seinen Wagen zu verlassen. Schliesslich mussten die Polizisten die Scheiben des Fahrzeugs einschlagen. Während die Beamten ihn aus dem Auto zerrten, brüllte er noch: «Ihr werdet das bereuen!»

Aktuell ist unklar, warum der Unbekannte Chico ins Visier nahm. «Der Mann wurde durchsucht, vorläufig festgenommen, sein Wagen sichergestellt. Eine Waffe wurde bislang nicht gefunden. Welche weiteren Massnahmen erforderlich sind, steht noch nicht fest», so die Polizeisprecherin. Offenbar gibt es Hinweise, dass der Mann Drogen oder Alkohol konsumierte. Er verbrachte die Nacht auf Dienstag in Gewahrsam.

Chico hat im Winter 2022 zehn Millionen Euro (9,32 Millionen Franken) eingesackt. Von seinem Gewinn gönnte er sich Immobilien und Sportwagen.