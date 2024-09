Kurz zusammengefasst Lottomillionär Chico entging knapp einem Betrugsversuch

Er verkaufte seinen Ferrari, um Schulden zu tilgen

Monatliche Ausgaben: 29'000 Franken, Einnahmen: 30'100 Franken

Johannes Hillig Redaktor News

Auf einen Schlag war er Multimillionär. Kürsat Yildrim aus Dortmund (D), Spitzname Chico, sackte beim Lotto im Winter 2022 zehn Millionen Euro ein. Und geniesst seitdem sein Leben. Luxusuhren, Markenklamotten und mehrere Sportwagen.

Um ein Haar hätte das alles vorbei sein können. Denn Betrüger versuchten, das Konto von Yildrim zu plündern. Die Masche: ein gefälschter Brief der Bank. Er bekomme eine neue PIN für seine goldene Kreditkarte. Der Lottomillionär wurde aber stutzig. «Ich war sofort skeptisch und bin zum nächsten Geldautomaten gefahren. Der zog die Karte gleich ein – sie war gesperrt worden», sagt Chico zu «Bild».

«Ich bin sehr skeptisch geworden»

Kein Wunder: Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Gangster versuchen, an das Geld des Multimillionärs zu kommen. Vergangenes Jahr hatten die Betrüger mehr Erfolg. 10'000 Euro zwackten sie ab. Damals klappte der Betrug mit einem neuen Nachsendeauftrag an die Post, weg von Chicos richtiger Adresse, hin zu der Adresse der Gauner. Anschliessend sperrten sie die Karte von Chico – mithilfe von gestohlenen Kontodaten.

Der ehemalige Kranführer Chico gewann im Lotto und lebt jetzt ein Luxusleben. Foto: imago/biky 1/7

Inzwischen ist der ehemalige Kranführer auf der Hut: «Ich bin sehr skeptisch geworden. Es ist unfassbar, mit welchen Lügen die Menschen an mein Geld wollen.»

Ferrari verkauft, um Schulden zu bezahlen

Selbst wenn die Betrüger beim neusten Versuch Erfolg gehabt hätten: Das meiste Geld hat Chico investiert, zu einem grossen Teil in Immobilien.

Darum verkaufte er kürzlich seinen geliebten silbernen Ferrari 488 Pista (721 PS!). Kostenpunkt: 730'000 Euro. Mit dem Geld bezahlte er einen Kredit der Bank ab. «Das Auto ist am Ende nur totes Kapital, kostet zu viel im Unterhalt. Und ich habe ja noch meinen Porsche», erklärt Yildrim vergangene Woche gegenüber der «Bild».

29'000 Franken pro Monat

Geld hat der Lotto-Millionär also noch genug. Wie viel Chico und seine Freundin im Monat ausgeben, legten sie im Frühling offen. Beide gewährten in der Sat.1-Doku «Über Geld spricht man doch» Einblick in ihre Finanzen.

Alles in allem kam Chico in der Sendung auf monatliche Ausgaben von umgerechnet rund 18'000 Franken. In dem Monat, als ihm die Crew für die TV-Doku über die Schulter schauen durfte, summiert sich der Betrag samt jährlichen Zahlungen und Kosten für Abonnements gar auf 29'000 Franken!

Dem gegenüber stehen in besagtem Monat Einnahmen von 30'100 Franken. Der Löwenanteil davon stammt aus Mieteinnahmen, die sich auf rund 11'600 Franken belaufen. Dazu kommen die jeweiligen Gehälter des Paars und Einnahmen, die sie aus ihren Aktivitäten auf Social Media generieren.