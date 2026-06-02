Am Dienstagabend soll sich ein Mann in der deutschen Grossstadt Dortmund in einer Wohnung verschanzt haben. Er soll zwei kleine Kinder in seiner Gewalt haben.

Marian Nadler Redaktor News

Aufregung im Stadtteil Höchsten der deutschen Grossstadt Dortmund: Ein Mann hat sich laut einem Bericht von «Bild» in einer Wohnung verschanzt. Er soll demnach zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben. Zudem soll der mutmassliche Täter einen Polizisten angeschossen haben. Beim Täter handelt es sich angeblich um einen serbischen Staatsbürger.

Der Polizist trug eine Schutzweste und hatte offenbar Glück. Er wurde nur leicht verletzt.

Spezialkräfte bereiten Zugriff vor

Der Serbe soll vor der Geiselnahme in einem Restaurant mit einem Knüppel randaliert, Pfefferspray versprüht und Personen bedroht haben. Anschliessend flüchtete er mit einem Auto. Als die Polizei ihn stoppen wollte, soll der Osteuropäer mit einer Waffe auf den Beamten geschossen haben.

Vor Ort hat die Polizei eine Strasse abgeriegelt. Ein massives Aufgebot ist angerückt. Schwer bewaffnete Spezialkräfte bereiteten sich auf ihren Einsatz vor.

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