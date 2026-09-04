Mann zieht Waffe bei ZDF-Interview in Berlin

Ein Mann bedrohte am Mittwochnachmittag in Berlin eine Interviewpartnerin des ZDF mit einer Schusswaffe. Der Täter flüchtete auf einem E-Trotti.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berlin: Ein Mann bedroht ZDF-Interviewpartnerin mit Schusswaffe am Boxhagener Platz

Täter ist 19 Jahre alt und bereits polizeibekannt

Die Kamera filmte den Vorfall, Anzeige wurde erstattet

Marian Nadler Redaktor News

Mitten in einem Interview des deutschen TV-Senders kommt es am Mittwochnachmittag zu einer schockierenden Situation: Ein Mann näherte sich laut Berichten der «Berliner Zeitung» und «Bild» dem Kamerateam auf einem E-Scooter – und zückte eine Schusswaffe. Das TV-Team interviewte gerade die Mitarbeiterin einer Sozialorganisation.

Bevor der Mann zur Waffe griff, fragte er, für welchen Sender die Aufnahmen gemacht wurden, schreibt «Bild». Die Waffe richtete er anschliessend auf den Körper der Interviewten.

Den Schockmoment am Boxhagener Platz soll die Kamera in weiten Teilen eingefangen haben. Der Mann flüchtete kurz darauf auf dem E-Trotti. «Das ZDF-Team war vor Ort, um ein Interview mit einer Fachreferentin einer Organisation zu führen», zitiert die Berliner Zeitung einen Sprecher des öffentlich-rechtlichen Senders. Eine Anzeige wurde erstattet. Der 19-jährige Täter soll der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt sein.