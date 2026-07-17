Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen ein Waffengeschäft in Kreuzlingen TG mit einem Auto gerammt und ausgeraubt. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf ein Fahrzeug mit ausländischen Kontrollschildern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Waffengeschäft Kreuzlingen TG am Freitagmorgen, Täter flüchteten

Renault mit ausländischen Schildern rammte Eingang, Sachschaden gross

Mehrere tausend Franken Schaden, Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Daniel Macher Redaktor News

Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen ein Waffengeschäft an der Löwenstrasse in Kreuzlingen TG ausgeraubt. Sie verschafften sich mit einem Auto Zutritt zum Gebäude und flüchteten anschliessend. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz vor 5 Uhr morgens gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen ein: In ein Waffengeschäft an der Löwenstrasse in Kreuzlingen werde eingebrochen.

Als die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung unter Mithilfe des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit sowie des Polizeipräsidiums Konstanz blieb bislang ohne Erfolg.

Sachschaden von mehreren tausend Franken

Nach ersten Erkenntnissen rammte die Täterschaft mit einem Renault die Eingangstüre des Geschäfts und gelangte so ins Gebäude. Das Fahrzeug hatte ausländische Kontrollschilder. Wie viel Beute die Einbrecher machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat den Kriminaltechnischen Dienst beigezogen, um Spuren zu sichern. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Wer am frühen Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Löwenstrasse gemacht hat oder Angaben zum Renault mit ausländischen Kontrollschildern machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen zu melden.