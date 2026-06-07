Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schiesserei in Kochav Ya’ir, Israel, am Sonntagmorgen mit mehreren Verletzten
- Acht Verletzte und ein Toter laut Medien, Zahlen unbestätigt
- Zwei Täter beteiligt, drei Verletzte zwischen 30 und 50 Jahren
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Am Sonntagmorgen kommt es in Kochav Ya’ir, einer Stadt im Zentrum Israels, zu einer Schiesserei. Die «Jerusalem Post» schreibt von fünf Verletzten und einem Toten – die Polizei nennt acht Verletzte. Wie die «The Times of Israel» berichtet, sollen die Personen an unterschiedlichen Orten nahe der Stadt verletzt worden sein.
Unter den Verletzten sollen sich zwei mittelschwer verletzte Männer in ihren Dreissigern und ein schwer verletzter Mann Mitte 50 befinden. Die israelische Polizei nennt die Schiesserei auf X eine «Terror-Attacke». Die genaueren Umstände sind bisher jedoch unklar. Ein Täter wurde von Einsatzkräften getötet, ein weiterer soll geflüchtet sein.
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