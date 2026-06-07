Am Sonntag kommt es in der israelischen Stadt Kochav Ya’ir zu Schüssen. Mindestens acht Personen sollen verletzt worden sein. Die Umstände sind bisher unklar – die Polizei spricht von einer mutmasslichen Terror-Attacke.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiesserei in Kochav Ya’ir, Israel, am Sonntagmorgen mit mehreren Verletzten

Acht Verletzte und ein Toter laut Medien, Zahlen unbestätigt

Zwei Täter beteiligt, drei Verletzte zwischen 30 und 50 Jahren

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntagmorgen kommt es in Kochav Ya’ir, einer Stadt im Zentrum Israels, zu einer Schiesserei. Die «Jerusalem Post» schreibt von fünf Verletzten und einem Toten – die Polizei nennt acht Verletzte. Wie die «The Times of Israel» berichtet, sollen die Personen an unterschiedlichen Orten nahe der Stadt verletzt worden sein.

Unter den Verletzten sollen sich zwei mittelschwer verletzte Männer in ihren Dreissigern und ein schwer verletzter Mann Mitte 50 befinden. Die israelische Polizei nennt die Schiesserei auf X eine «Terror-Attacke». Die genaueren Umstände sind bisher jedoch unklar. Ein Täter wurde von Einsatzkräften getötet, ein weiterer soll geflüchtet sein.