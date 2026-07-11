Ein Mann hat am Freitagabend in Berlin in einem Supermarkt eine Frau als Geisel genommen. Schwer bewaffnete Polizisten und Scharfschützen sind im Einsatz. Das Motiv des Täters ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann hält Frau in Rewe in Berlin-Marienfelde seit Freitagabend fest

Schwer bewaffnete Polizei und Scharfschützen sichern das Gebiet rund um Supermarkt

Vorfall begann um 22 Uhr, Lage der Frau weiterhin unklar

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm im Berliner Stadtteil Marienfelde: Ein Mann hat in einem Rewe-Supermarkt eine Frau unter seine Gewalt gebracht. Bereits seit Stunden versuchen Polizisten, die Frau zu befreien, wie «Bild» berichtet.

Gegen 22 Uhr am Freitagabend soll der Mann die Frau überwältigt haben. Wie Bilder vom Tatort zeigen, patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten rund um den Laden. Auch Scharfschützen haben sich positioniert.

Einsatz läuft auch am Samstagmorgen noch

«Der Mann ist noch mit der Frau im Supermarkt, wir sind weiterhin vor Ort», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr.

Es ist unklar, wie es der Frau geht beziehungsweise warum der Mann sie in seiner Gewalt hat.

+++Update folgt+++