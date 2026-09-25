In Athen ist am Freitagmorgen ein Gebäude im beliebten Stadtteil Plaka eingestürzt. Zuvor hat sich eine Explosion ereignet. Ein grosses Polizeiaufgebot ist vor Ort.

Janine Enderli Redaktorin News

Heftige Explosion in Athen. In dem bei Touristen beliebten Athener Viertel Plaka ist es am Freitag zu einer heftigen Detonation gekommen. Ein zweistöckiges Gebäude brach in sich zusammen. Herumfliegende Trümmer trafen einen Passanten, der sich Verletzungen zuzog.

Der Grund für die Explosion ist noch nicht abschliessend geklärt, jedoch könnte es sich um ein Gasleck gehandelt haben. Die Feuerwehr konnte zwei Frauen aus einem benachbarten Gebäude retten.

Polizei und Feuerwehr stehen im Grosseinsatz. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das Viertel Plaka ist besonders bei Touristen beliebt. Durch die Gassen strömen täglich Zehntausende Touristen, die die Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen.