Mehrere Polizeiwagen rücken am Dienstagabend in der baden-württembergische Ortschaft Bad Friedrichshall-Kochendorf zu einem Firmengebäude aus. Ersten Medienberichten zufolge soll es zwei Tote gegeben haben.

Zwei Menschen in Bad Friedrichshall (D) erschossen

Foto: imago/Deutzmann

Janine Enderli Redaktorin News

In der süddeutschen Ortschaft Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) kommt es am Dienstagabend zu einem Grosseinsatz der Polizei. In einem Firmengebäude eines Zahnrad-Unternehmens wurden zwei Menschen erschossen. Der Täter ist auf der Flucht.

Auf der Plattform X bestätigte die Polizei Heilbronn den Einsatz. Die Tat ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Nach aktuellen Erkenntnissen der Beamten begab sich eine maskierte Person in die Firma und feuerte anschliessend mehrere Schüsse ab. Zwei Männer seien getötet worden, ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt, schreibt die Behörde auf X. Entsprechende Fahndungsmassnahmen laufen. Neben einem Grossaufgebot von Polizei und Sanität steht auch das Sonderkommando SEK im Einsatz.