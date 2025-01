Eine technische Panne legt deutsche Flughäfen lahm. Die deutsche Bundespolizei bestätigt einen Computer-Ausfall, Passagiere müssen mit Verzögerungen rechnen. Behörden arbeiten auf Hochtouren an Lösung.

Computer-Ausfall an allen deutschen Flughäfen

Auf einen Blick Computer-Probleme an deutschen Flughäfen führen zu langen Schlangen und Wartezeiten

Bundespolizei bestätigt Ausfall der Computer an Flughäfen

Daniel Macher Redaktor News

An deutschen Flughäfen kommt es aktuell im gesamten Land zu Computer-Problemen. Laut Berichten kommt es teilweise zu langen Schlangen und Wartezeiten.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte, dass die Computer der Behörde an den Flughäfen ausgefallen sein. Gegenüber «Bild» sagte er: «Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat.» Aktuell kriege man es aber noch «gewuppt» – was umgangssprachlich «bewältigt» heisst.

Lange Wartezeiten in Düsseldorf

Betroffen sind demnach die Systeme, die die Beamten bei der Kontrolle von Einreisen nutzen. Der Auslöser für die Störung sei derzeit noch nicht bekannt.

Laut Berichten des WDR warten Passagiere am Flughafen Düsseldorf bereits seit zwei Stunden, bis es weitergeht. Derzeit sei es dort nicht möglich, aus dem Nicht-Schengen-Raum nach Deutschland einzureisen, teilte der Flughafen dem Sender mit.

Am Flughafen München und auch Berlin halten sich die Wartezeiten jedoch in Grenzen: «Bei uns dauert es bei der Einreise punktuell etwas länger. Es gibt aber kein Einreise-Stopp», so eine Flughafen-Sprecherin zu «Bild».

Vom Hamburger Airport hieß es: «Wir haben keine Warteschlangen hier und der Ausfall hat aktuell keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.»