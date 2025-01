In einer Bankfiliale in Hessen, Deutschland, hat ein Mann heute Morgen eine Frau als Geisel genommen. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort, darunter auch Spezialeinheiten.

Mann hält Frau in Bank in Hessen fest

Mann hält Frau in Bank in Hessen fest

Geiselnahme in Deutschland

1/2 In einer Bankfiliale der Volksbank im deutschen Rimbach in Hessen ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen Foto: Google Maps

Auf einen Blick Polizeieinsatz in hessischer Bankfiliale nach Geiselnahme

Ein Mann drang heute Morgen gegen 8:00 Uhr ein

Mindestens eine Person wird gegen ihren Willen festgehalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

In einer Bankfiliale der Volksbank im deutschen Rimbach in Hessen ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, wie die Polizei auf der Plattform X schreibt. Ein Mann drang heute Morgen gegen 8:00 Uhr in die Filiale ein, heisst es. Derzeit soll er sich dort mit mindestens einer Person aufhalten, die er gegen ihren Willen festhält. Die Polizei ist vor Ort.

Die Hauptstrasse im Ort wurde weiträumig abgesperrt, auch «spezialisierte Einsatzkräfte» sollen sich bereits vor der Bank aufhalten.

Rimbach liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von Mannheim.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

+++ Update folgt +++