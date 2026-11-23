Grosseinsatz in Kehl (D)! In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckte die Polizei mehrere leblose Personen.

Horror-Fund der Polizei im süddeutschen Kehl (Bundesland Baden-Württemberg): Die Beamten entdeckten am Montag mehrere leblose Personen in einer Wohnung. Wie die «Badische Zeitung» berichtete, handelt es sich um die Wohnung einer Familie mit mehreren Kindern. In der Wohnung sei Gas ausgeströmt. Die Hintergründe der Todesfälle sind laut Polizei noch unklar. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatzkräfte entdecken die Leichen gegen 11.45 Uhr, nachdem ein Hinweis eines städtischen Amts eingegangen war. Daraufhin hätten sich Behördenmitarbeiter und Polizisten Zutritt verschafft. Aufgrund einer möglichen Gas-Belastung zogen die Ersthelfer zunächst die Feuerwehr hinzu, bevor die Wohnung betreten werden konnte.

Wie viele Menschen genau ums Leben gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Weitere einzelne Betroffene mussten medizinisch versorgt werden.

+++Update folgt+++