Politik-Experte Tim Guldimann «Terrorangriffe könnte Deutschland nun in den Griff bekommen»

Die Migration war im Wahlkampf in Deutschland eines der grossen Themen. Politikwissenschaftler Tim Guldimann glaubt, dass die neue, strengere Regierung dies in den Griff bekommen könnte. Abhängig davon, was in der Ukraine passiert.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten