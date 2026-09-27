Polen setzt auf deutliche Massnahmen: Das Land investiert Milliarden in moderne Waffen wie F-35-Kampfjets und Patriot-Systeme. Ein 50 Kilometer breiter Grenzstreifen soll Russland und Belarus in Schach halten.

Polens harte Linie gegen Russland – so will sich das Land schützen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polen investiert massiv in Verteidigung

Neue Waffen: Abrams-Panzer, F-35-Jets, HIMARS-Raketen, Patriot-Systeme

Ostgrenze: 50 km Grenzstreifen, zentrale Nato-Rolle, klare Abschreckung

Janine Enderli Redaktorin News

Polen setzt klare Zeichen. Während viele EU-Staaten über Verteidigungsstrategien nachdenken und die Aufrüstung in den Ländern nicht überall schnell voranschreitet, hat Warschau längst massive Investitionen getätigt. Mit modernen Waffen und deutlicher Rhetorik macht das Land klar: Ein Angriff auf Polen hätte schwere Konsequenzen. So will sich Polen gegen eine mögliche Eskalation schützen.

1 Deutliche Sprache

Polens Aussenminister Radosław Sikorski unterstrich dies bei einer Rede vor der Uno in New York. Er richtete sich direkt an den russischen Aussenminister Sergei Lawrow (76) – der Saal war bereits leer, doch die Worte hatten Gewicht: «Hört auf, Russlands Zukunft zu zerstören. Sergei, ich weiss, dass du zuhörst. Sag deinem Chef: ‹Es reicht!›».

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2 Milliardeninvestitionen

Polen investiert massiv in seine Verteidigung. Das Land hat seine Militärausgaben seit Beginn des Ukraine-Kriegs stark gesteigert und gibt prozentual zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) mehr für Verteidigung aus als jedes andere Nato-Mitglied. Für den Haushalt 2026 sind rund 200 Milliarden Złoty eingeplant – das entspricht etwa 42 Milliarden Franken.

3 Neue Waffensysteme

Polens Aufrüstungsoffensive konzentriert sich auf verschiedene Systeme unterschiedlicher Kategorien.

Luftstreitkräfte und Flugabwehr: Kauf von 32 F-35-Jets als neuem Hauptsystem, ergänzt durch leichtere FA-50-Kampfflugzeuge. Aufbau eines mehrschichtigen Raketenabwehrschirms (Patriot/Narew) sowie Anschaffung von 96 Apache-Kampfhelikoptern.

Landstreitkräfte und Artillerie: Massive Expansion der gepanzerten Truppen mit modernen Abrams- und K2-Black-Panther-Panzern und dem heimischen Schützenpanzer Borsuk. Starker Fokus auf reichweitenstarke Präzisionsartillerie durch Hunderte Himars- und Chunmoo-Raketenwerfer.

4 Abwehrsystem «Ostschild»

Es ist ein Mix aus modernster Technologie und realen Hindernissen: Polen hat das Abwehrsystem «Ostschild» lanciert. «Ostschild» soll sich auf einer Länge von über 640 Kilometern an der polnischen Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad und zu Belarus erstrecken. Kaliningrad, wo die Russen ein grosses Waffendepot beherbergen, sehen die Polen schon länger als wachsende Bedrohung.

So soll das System aufgegliedert sein:

Gelände als Waffe: Panzersperren, tiefe Gräben und Betonhindernisse verlangsamen potenzielle Angreifer. Zusätzlich nutzt Polen die Natur. Moore werden wiedervernässt und Wälder gezielt verdichtet, um unwegsames Terrain für schweres Gerät zu schaffen.

Digitaler Schutzschirm: Ein dichtes Netz aus KI-gestützter Radarüberwachung, Drohnen, Wärmebildkameras und Akustiksensoren sorgt für lückenlose Aufklärung. Bewegungen an der Grenze werden in Echtzeit erfasst und direkt an die neuen Artillerie- und Raketensysteme im Hinterland übermittelt.

Logistik für den Ernstfall: Neben Schutzbunkern baut Polen zivil nutzbare Brücken und Strassen so aus, dass sie auch schwerste Nato-Panzer tragen können.