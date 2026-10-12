Die Partei des polnischen Präsidenten Donald Tusk läge laut einer neuen Umfrage in Polen bei aktuellen Wahlen mit 33,48 Prozent klar vorn. Für eine Regierungsmehrheit dürfte es jedoch nicht reichen. Kommt es in einem Jahr zum grossen Politbeben?

Darum gehts Tusks Partei liegt aktuell laut Pollster mit 33,48 Prozent vorn

PiS käme auf 22,55, die Konföderation auf 13,29 Prozent

Tusk fände links keine Mehrheit, Rechte könnten regieren

Janine Enderli Redaktorin News

Ein hypothetischer Wahlsieg mit bitterem Nachgeschmack: Würde Polen am kommenden Sonntag wählen, läge die Partei von Ministerpräsident Donald Tusk (69) vorn. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Pollster im Auftrag von «Super Express», über die auch Fakt.pl berichtete.

Demnach käme Tusks bürgerliche Koalicja Obywatelska (KO) auf 33,48 Prozent. Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) des ehemaligen Ministerpräsidenten Jarosław Kaczyński (77) läge mit 22,55 Prozent deutlich dahinter. Drittstärkste Kraft wäre die rechtspopulistische Konföderation mit 13,29 Prozent.

Kommt es zum Machtwechsel?

Tusks Partei läge zwar vorn, könnte aber keine Regierungsmehrheit mehr stellen. Entscheidend ist nicht allein der Stimmenanteil: Im 460 Sitze zählenden Sejm (Parlament) braucht eine Koalition mindestens 231 Mandate.

Eine Koalition mit der linken Nowa Lewica (7,8 Prozent) würde laut Umfrage dafür nicht reichen. Zugleich könnten die rechten Parteien – allen voran PiS und Konföderation – zusammen eine Mehrheit bilden.

Eine Koalition mit der PiS kommt für Tusk nicht infrage. Die beiden Lager sind Erzrivalen.

Bündnispartner brechen weg

Tusks Problem: Weitere mögliche Partner sind zu schwach. Die Polnische Volkspartei (PSL) käme nur auf 3,21 Prozent und Polska 2050 auf 1,80 Prozent – beide lägen unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden nicht ins Parlament einziehen.

Ebenso scheiterten die Partia Razem (4,04 Prozent) und die Unia Centrum (0,27 Prozent). In den Sejm kämen laut Umfrage neben KO, PiS und Konföderation noch die Nowa Lewica, die Konföderation der Polnischen Krone (7,33 Prozent) sowie Rozwój Plus (5,28 Prozent). Dann könnte Tusk zwar die Wahl gewinnen, die Regierung aber an ein anderes Lager verlieren.