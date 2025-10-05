Polen schickt Kampfjets wegen Russland-Angriff auf Ukraine

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Kreml-Chef Wladimir Putin will die Ukrainer zermürben, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern im ganzen Land. Anders lassen sich die Angriffe auf die Zivilbevölkerung kaum erklären.

In der westlichen Region Lwiw verloren vier Menschen ihr Leben.

Bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine sind am Wochenende sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. In der südöstlichen Region Saporischschja wurde bei Angriffen eine Frau getötet, in der westlichen Region Lwiw verloren vier Menschen ihr Leben, wie örtliche ukrainische Behörden am Sonntag erklärten.

Sie hatte Glück: Die Ukrainerin überlebte den Angriff in Saporischschja.

In einigen Regionen die Angriffe zudem weitflächige Stromausfälle aus. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von «Luftterror».

In der Nacht zu Sonntag galt in der Ukraine ein landesweiter Luftalarm. Im benachbarten Nato-Land Polen stiegen Kampfjets auf, wie die dortige Armee im Onlinedienst X mitteilte. Die Bodenverteidigung sei in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, insbesondere in Gebieten in der Nähe der Ukraine, um den Luftraum des Landes zu schützen.

Am Samstag waren bei einem Angriff auf einen Bahnhof in Schostka in der nordöstlichen Region Sumy ukrainischen Behörden zufolge bereits ein Mensch getötet und mindestens 30 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien Passagiere und Bahnangestellte. Selenskyj veröffentlichte ein Video mit einem in Flammen stehenden Waggon und sprach von einem «grausamen» Angriff. Den russischen Streitkräften habe bewusst sein müssen, dass sie Zivilisten treffen.

Mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit hat die russische Armee auch ihre Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur wieder ausgeweitet. So startete sie diese Woche ihren grössten Angriff auf die Erdgas-Infrastruktur des Nachbarlandes seit Kriegsbeginn. Bereits am Samstag führte russischer Beschuss zu Stromausfall in etwa 50'000 Haushalten in der nördlichen Region Tschernihiw. Derzeit läuft das AKW Saporischschja in der Ukraine nur mithilfe von Dieselgeneratoren gekühlt. Doch der Treibstoff wird knapp. Und auch beim Kernkraftwerk Tschernobyl gibt es Probleme. In dem Artikel ​hier​ erfährst du mehr darüber.