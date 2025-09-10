«Russische Drohnen abgeschossen»

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Der Verdacht lag nahe, jetzt gibt Polens Regierungschef die Bestätigung: Russische Drohnen wurden im polnischen Luftraum abgeschossen.

Eine der abgeschossenen Drohnen. (Screenshot TVN24)

«Gestern Abend wurde der polnische Luftraum von einer grossen Anzahl russischer Drohnen verletzt. Diejenigen Drohnen, die eine direkte Bedrohung darstellten, wurden abgeschossen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Polens Ministerpräsident Donald Tusk.

Es gäbe keinen Grund für Panik, erklärte Tusk in einer Sondersitzung. Nichtsdestotrotz betonte der Polen-Chef, dass das Land bereit sei, sich zu wehren. «Das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Wir sind bereit, solche Provokationen und Angriffe abzuwehren. Wir sind gut vorbereitet.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem «äusserst gefährlichen Präzedenzfall für Europa».



Selenski warnte, wenn Massnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum gibt es nach EU-Angaben Anzeichen für ein planmässiges Vorgehen Moskaus. «Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich», teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas mit.