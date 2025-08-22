DE
FR
Abonnieren
Touristin drohen bis zu vier Jahre Haft wegen diesem Video
0:36
Pole Dance auf Fahnenstange:Wegen dieser Aktion drohen ihr bis zu vier Jahre Haft

Pole-Dance-Eklat in der Türkei
Touristin tanzt an Fahnenmast – mehrere Jahre Haft drohen

Eine Touristin in der Türkei könnte rechtliche Konsequenzen für einen spontanen Pole Dance an einem Fahnenmast in Kappadokien erleben. Das Gouverneursamt wirft ihr die Herabwürdigung des türkischen Staates und der Flagge vor.
Publiziert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der spontane Tanz an der Stange könnte für die Frau Folgen haben.
Foto: X/bosunatiklama

Darum gehts

  • Touristin tanzt an Fahnenmast in Türkei, könnte rechtliche Folgen haben
  • Video in Kappadokien aufgenommen und in sozialen Medien vielfach geteilt
  • Frau drohen bis zu vier Jahre Haft für Herabwürdigung des Staates
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Daniel Macher und Keystone-SDA

Andere Länder, andere Sitten. Dieses altbekannte Sprichwort hätte sich eine Touristin in der Türkei besser zu Herzen nehmen sollen. Denn ihr spontaner Pole Dance an einem Fahnenmast könnte rechtliche Folgen haben. 

Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit. Der «abscheuliche Vorfall» werde als Zeichen der «Respektlosigkeit für die Werte unserer Nation» gewertet, hiess es weiter. 

Es drohen bis zu vier Jahre Haft

In einem Video ist die Frau in einem bauchfreien Oberteil und Leggings zu sehen, wie sie unter anderem kopfüber an der Fahnenstange tanzt. Die spontane Tanzeinlage unter der türkischen Flagge dauerte zwölf Sekunden. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt.

Mehr zum Thema Touristen im Ausland
Brasilianische Touristin (†26) stürzt 600 Meter in Vulkankrater
Mit Video
Tragödie in Indonesien
Brasilianische Touristin (†26) stürzt 600 Meter in Vulkankrater
Touristinnen umgehen Burkaverbot mit Corona-Masken-Trick
Polizei scheint machtlos
Touristinnen umgehen Burkaverbot mit Corona-Masken-Trick
Schweizer Touristin in Notaufnahme dreist beklaut
Im Spital
Schweizerin in Montpellier dreist beklaut
Mann zündet Zigarette an Pariser Weltkriegsdenkmal an
Mit Video
Festnahme nach Skandal-Video
Mann zündet Zigarette an Pariser Kriegsdenkmal an

Laut türkischem Strafgesetzbuch könnten der Touristin bis zu vier Jahre Haft drohen. Die gegen sie eingeleiteten Ermittlungen betreffen Artikel 300 und 301 des türkischen Strafrechts, die die Missachtung der türkischen Flagge und die «Beleidigung des Türkentums, der türkischen Nation, ihrer Regierung oder nationaler Helden» bestrafen.

Immer wieder Probleme mit Touristen

Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar. Ebenso, ob sie identifiziert und festgenommen werden konnte. 

Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem Touristen in den Ferien gegen die Regel eines Landes verstossen. In Griechenland wurde im Juli eine Frau verhaftet, als sie auf einem der Tempel nahe der Akropolis in Athen für ein Foto die Absperrungen missachtet.

Touristin wird auf der Akropolis verhaftet
1:17
Polizei macht kurzen Prozess:Touristin wird auf der Akropolis verhaftet
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen