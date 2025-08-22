Eine Touristin in der Türkei könnte rechtliche Konsequenzen für einen spontanen Pole Dance an einem Fahnenmast in Kappadokien erleben. Das Gouverneursamt wirft ihr die Herabwürdigung des türkischen Staates und der Flagge vor.

Der spontane Tanz an der Stange könnte für die Frau Folgen haben. Foto: X/bosunatiklama

Frau drohen bis zu vier Jahre Haft für Herabwürdigung des Staates

Andere Länder, andere Sitten. Dieses altbekannte Sprichwort hätte sich eine Touristin in der Türkei besser zu Herzen nehmen sollen. Denn ihr spontaner Pole Dance an einem Fahnenmast könnte rechtliche Folgen haben.

Gegen die Frau werde wegen ihres «unangemessenen Verhaltens» die Herabwürdigung des türkischen Staates und der türkischen Flagge vorgeworfen, teilte das zuständige Gouverneursamt in der Provinz Nevsehir mit. Der «abscheuliche Vorfall» werde als Zeichen der «Respektlosigkeit für die Werte unserer Nation» gewertet, hiess es weiter.

Es drohen bis zu vier Jahre Haft

In einem Video ist die Frau in einem bauchfreien Oberteil und Leggings zu sehen, wie sie unter anderem kopfüber an der Fahnenstange tanzt. Die spontane Tanzeinlage unter der türkischen Flagge dauerte zwölf Sekunden. Der Clip entstand in der für ihre bizarren Felsformationen bekannten Region Kappadokien und wurde vielfach in den sozialen Medien geteilt.

Laut türkischem Strafgesetzbuch könnten der Touristin bis zu vier Jahre Haft drohen. Die gegen sie eingeleiteten Ermittlungen betreffen Artikel 300 und 301 des türkischen Strafrechts, die die Missachtung der türkischen Flagge und die «Beleidigung des Türkentums, der türkischen Nation, ihrer Regierung oder nationaler Helden» bestrafen.

Immer wieder Probleme mit Touristen

Über die Nationalität der Frau war zunächst nichts bekannt. Auch ob sie sich noch in der Türkei aufhält, war vorerst unklar. Ebenso, ob sie identifiziert und festgenommen werden konnte.

Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem Touristen in den Ferien gegen die Regel eines Landes verstossen. In Griechenland wurde im Juli eine Frau verhaftet, als sie auf einem der Tempel nahe der Akropolis in Athen für ein Foto die Absperrungen missachtet.