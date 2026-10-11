In Aachen sind zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen worden: Sie sollen in den Niederlanden Sammelkarten im niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen und an einer Messe angeboten haben. Ermittelt wird wegen Hehlerei.

Darum gehts Aussteller entdeckten eine Pokémon-Karte an der Messe Aachen

Dazu kamen mehrere Sportkarten von tief fünfstelligem Wert

Ermittelt wird wegen Hehlerei; alle wurden freigelassen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Pokémon-Diebe in Deutschland verhaftet. Bei einer Messe für Sammelkarten in Aachen (D) kamen Aussteller den mutmasslichen Langfingern auf die Schliche.

Den zwei Männern und der einen Frau wird vorgeworfen, in den Niederlanden mehrere wertvolle Sammelkarten gestohlen zu haben. Neben einer Pokémon-Karte hatten die Diebe wohl auch mehrere Sportkarten mitgehen lassen. Der Gesamtwert der Beute liegt laut der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich, berichtet der «Spiegel». Die Pokémon-Karte sei jedoch das teuerste Objekt der Beute.

Die Gruppe hatte die Karten dann auf der Messe in Aachen zum Verkauf angeboten. Einigen Ausstellern sei jedoch die Pokémon-Karte aufgefallen und sie alarmierten die Polizei. Ermittelt werde nun wegen Hehlerei, heisst es im Bericht weiter. Die mutmasslichen Diebe wurden nach einer vorläufigen Festnahme wieder freigelassen.