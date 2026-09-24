Ein ehemaliger Schweizer Kampfjet vom Typ Hawker Hunter stürzte am Dienstagabend vor der Küste Kaliforniens in den Pazifik. Der Pilot rettete sich per Schleudersitz und wurde von der US Navy geborgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hawker Hunter stürzte am Dienstag bei Kalifornien in den Pazifik

Pilot überlebte dank Schleudersitz, US Navy rettete ihn aus dem Meer

Flugzeug trug einst Schweizer Immatrikulation J-4104, bekannt als «Miss Demeanour»

Guido Felder Ausland-Redaktor

Ein ehemaliger Kampfjet der Schweizer Luftwaffe vom Typ Hawker Hunter ist am Dienstagabend nordwestlich von Morro Bay (Kalifornien) in den Pazifik gestürzt. Grund war ein Triebwerksausfall. Da der etwa 100 Kilometer entfernte Flughafen Paso Robles nicht mehr erreichbar war, betätigte der Pilot den Schleudersitz über dem Meer. Ein Rettungsteam der US Navy barg den Piloten. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Fresno geflogen.

Die Maschine wurde von dem privaten US-Rüstungsunternehmen Airborne Tactical Advantage Co. (ATAC) betrieben. Es setzt ausgemusterte Schweizer Militärflugzeuge für das Zieldarstellungs- und Aggressor-Training des US-Militärs ein.

Laut swiss-wings.ch trug die Maschine bei der Schweizer Luftwaffe die Immatrikulation J-4104. Später erlangte der Hunter als «Miss Demeanour» (frei übersetzt Miss Fehltritt) in seiner auffälligen Lackierung internationale Bekanntheit. Im Rahmen der Air Mollis 2006 war die Maschine auch noch einmal in der Schweiz zu Gast.