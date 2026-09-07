Sie strahlen, feiern und lachen: Die AfD hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeräumt. Nun treten die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, sowie Wahlsieger Ulrich Siegmund vor die Presse. Blick berichtet live ab 10.15 Uhr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt mit 44 Prozent, knapp ohne absolute Mehrheit

Keine Partei will bisher mit der AfD koalieren

Tino Chrupalla, Alice Weidel und Ulrich Siegmund leiten die Bewertung

Janine Enderli Redaktorin News

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis erzielt: Mit fast 44 Prozent holt sie bei der Landtagswahl das stärkste Ergebnis ihrer Parteigeschichte – verfehlt die absolute Mehrheit aber knapp.

Jetzt richten sich die Blicke auf die Parteispitzen: Wie bewerten sie den Wahlausgang und welche Konsequenzen ziehen sie? Und vor allem: Wie geht es politisch weiter, wenn die AfD zwar stärkste Kraft ist, aber bislang keine Partei mit ihr koalieren will?

Um 10.15 Uhr sprechen die AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla (51) und Alice Weidel (47) sowie Wahlsieger Ulrich Siegmund (35) an einer Medienkonferenz. Blick begleitet diese live im Ticker und im Stream.