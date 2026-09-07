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PK nach Wahlerfolg
Erdrutsch-Sieg – wie will die AfD jetzt regieren?

Sie strahlen, feiern und lachen: Die AfD hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeräumt. Nun treten die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, sowie Wahlsieger Ulrich Siegmund vor die Presse. Blick berichtet live ab 10.15 Uhr.
Publiziert: 07:27 Uhr
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Ulrich Siegmund und die AfD gewinnen die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt mit 44 Prozent, knapp ohne absolute Mehrheit
  • Keine Partei will bisher mit der AfD koalieren
  • Tino Chrupalla, Alice Weidel und Ulrich Siegmund leiten die Bewertung
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Janine EnderliRedaktorin News

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis erzielt: Mit fast 44 Prozent holt sie bei der Landtagswahl das stärkste Ergebnis ihrer Parteigeschichte – verfehlt die absolute Mehrheit aber knapp.

Jetzt richten sich die Blicke auf die Parteispitzen: Wie bewerten sie den Wahlausgang und welche Konsequenzen ziehen sie? Und vor allem: Wie geht es politisch weiter, wenn die AfD zwar stärkste Kraft ist, aber bislang keine Partei mit ihr koalieren will?

Um 10.15 Uhr sprechen die AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla (51) und Alice Weidel (47) sowie Wahlsieger Ulrich Siegmund (35) an einer Medienkonferenz. Blick begleitet diese live im Ticker und im Stream.

07:22 Uhr

AfD-Sieger treten vor die Kameras

Nach dem historischen Wahlergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt äussert sich nun die Parteispitze. Im Mittelpunkt stehen die Frage nach möglichen Koalitionen und die Konsequenzen aus dem Wahlsieg. Die AfD beansprucht den Regierungsauftrag – für eine absolute Mehrheit reicht das Ergebnis allerdings nicht. Nun beginnt das Ringen um die Macht: Wer könnte Siegmund zum Ministerpräsidenten machen – und welche Rolle spielen dabei Weidel und Chrupalla? 

Am Montag ab 10.15 Uhr will die AfD ihre Pläne darlegen – Blick wird die Pressekonferenz live begleiten. 

Ende des Livetickers
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