Darum gehts
- AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt mit 44 Prozent, knapp ohne absolute Mehrheit
- Keine Partei will bisher mit der AfD koalieren
- Tino Chrupalla, Alice Weidel und Ulrich Siegmund leiten die Bewertung
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt ein Rekordergebnis erzielt: Mit fast 44 Prozent holt sie bei der Landtagswahl das stärkste Ergebnis ihrer Parteigeschichte – verfehlt die absolute Mehrheit aber knapp.
Jetzt richten sich die Blicke auf die Parteispitzen: Wie bewerten sie den Wahlausgang und welche Konsequenzen ziehen sie? Und vor allem: Wie geht es politisch weiter, wenn die AfD zwar stärkste Kraft ist, aber bislang keine Partei mit ihr koalieren will?
Um 10.15 Uhr sprechen die AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla (51) und Alice Weidel (47) sowie Wahlsieger Ulrich Siegmund (35) an einer Medienkonferenz. Blick begleitet diese live im Ticker und im Stream.
AfD-Sieger treten vor die Kameras
Nach dem historischen Wahlergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt äussert sich nun die Parteispitze. Im Mittelpunkt stehen die Frage nach möglichen Koalitionen und die Konsequenzen aus dem Wahlsieg. Die AfD beansprucht den Regierungsauftrag – für eine absolute Mehrheit reicht das Ergebnis allerdings nicht. Nun beginnt das Ringen um die Macht: Wer könnte Siegmund zum Ministerpräsidenten machen – und welche Rolle spielen dabei Weidel und Chrupalla?
Am Montag ab 10.15 Uhr will die AfD ihre Pläne darlegen – Blick wird die Pressekonferenz live begleiten.