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Russischer Rekrut schiesst sich bei Übung fast selbst ab
Peinlicher Panzerfaust-Patzer
Russen-Rekrut feuert Waffe vor die eigenen Füsse
Bei einer russischen Militärübung geht ein Schuss gewaltig nach hinten los. Ein Rekrut verliert die Kontrolle über seine Panzerfaust – und sorgt damit im Netz für Häme.
Publiziert: 17:10 Uhr
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