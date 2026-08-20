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Angriff auf Kiew
Video zeigt beschädigte Häuser

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew attackiert.
Publiziert: 16:51 Uhr
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