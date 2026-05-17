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Modena: Hier soll der Amokfahrer überwältigt worden sein
Passanten zeigen Courage
Hier soll der Täter überwältigt worden sein
Acht Menschen wurden am Samstag in der italienischen Stadt Modena verletzt. Vier davon schwer. Dafür verantwortlich ist ein 31-jähriger Italiener mit marokkanischen Wurzeln.
Publiziert: 11:55 Uhr
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