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Passanten zeigen Courage
Hier soll der Täter überwältigt worden sein

Acht Menschen wurden am Samstag in der italienischen Stadt Modena verletzt. Vier davon schwer. Dafür verantwortlich ist ein 31-jähriger Italiener mit marokkanischen Wurzeln.
Publiziert: 11:55 Uhr
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