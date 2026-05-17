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Gelände abgeriegelt
Zwei Kampfjets kollidieren bei Flugshow

Bei einer Flugshow in Idaho krachen zwei Kampfjets ineinander. Ein Video zeigt, wie danach vier Fallschirme aufgehen, die die Piloten zu Boden bringen.
Publiziert: 21:23 Uhr
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