DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Zwei Kampfjets kollidieren bei Flugshow in Idaho
Gelände abgeriegelt
Zwei Kampfjets kollidieren bei Flugshow
Bei einer Flugshow in Idaho krachen zwei Kampfjets ineinander. Ein Video zeigt, wie danach vier Fallschirme aufgehen, die die Piloten zu Boden bringen.
Publiziert: 21:23 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Meistgelesen