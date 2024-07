Trump geht mit Senator J.D. Vance ins Rennen

Parteitag der Republikaner in Milwaukee

Parteitag der Republikaner in Milwaukee

1/7 Michael Whatley, Vorsitzender der Republican National Committee, ruft die Anwesenden zu Ruhe auf.

vor 15 Minuten Republikaner nominieren Trump offiziell für Präsidentenwahl Die Republikaner haben Donald Trump offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert. Trump kam beim Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Der Ex-Präsident tritt damit im November nach jetzigem Stand gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden an. vor 45 Minuten Senator J. D. Vance wird Trumps Vizepräsident Trump hat seinen Vizekandidaten gewählt, wie er in den sozialen Medien verkündet. Senator J.D. Vance (39) aus Ohio wird Nummer zwei, sollte Trump ein zweites Mal Präsident der USA werden. Vance sei der bestgeeignete Kandidat, schreibt Trump auf Truth Social. J.D. Vance ist Senator in Ohio. Der Senator aus Ohio diente bei den Marines und studierte an der renommierten Yale-Universität. Vor einigen Jahren galt Vance noch als scharfer Kritiker Trumps. Der 39-Jährige arbeitet als Finanzmanager in einer Investmentfirma. 20:54 Uhr Trumps Vizepräsident: Das sind die aussichtsreichen Kandidaten Donald Trump wird sich voraussichtlich nach 22.30 Uhr (MEZ) ans Rednerpult stellen. Es wird davon ausgegangen, dass er noch heute oder in der Nacht auf Dienstag seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für das Vizepräsidentenamt bekanntgeben wird. Als aussichtsreiche Kandidaten für den Posten an der Seite des designierten Präsidentschaftskandidaten Trump gelten die Senatoren J.D. Vance aus Ohio und Marco Rubio aus Florida sowie der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum. Trump will Land in Rede «einen» Vor Beginn des Parteitags hatte Trump für eine Überwindung der politischen Spaltung im Land geworben. Er habe seine ursprünglich geplante und sehr angriffslustige Rede für den Parteitag verworfen, sagte der 78-Jährige in einem Interview mit der Boulevardzeitung «New York Post». «Ich will versuchen, das Land zu einen», sagte Trump demnach. «Aber ich weiss nicht, ob es möglich ist. Die Menschen sind sehr gespalten.» Blick tickert die Rede live. Ende des Livetickers

Die Delegierten der Partei kommen bis einschliesslich Donnerstag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin zusammen, um den früheren US-Präsidenten Trump formell zum Präsidentschaftskandidaten zu küren. Das soll noch am Montagabend passieren. Dazu werden die Delegierten basierend auf den Ergebnissen der parteiinternen Vorwahlen ihr Votum abgeben. Der Prozess gilt als Formalie – Trump hat die nötigen Stimmen sicher.

Höhepunkt der Veranstaltung soll eine Rede Trumps am Donnerstagabend (Nacht zu Freitag) sein. Der Veranstaltungsbereich in Milwaukee ist wegen grosser Sicherheitsbedenken extrem abgesichert. Bereits vor dem Attentat gegen Trump am Wochenende planten die Veranstalter mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Trump verkündet Kandidat für Vizepräsidentenamt

Es wird davon ausgegangen, dass Trump noch heute oder in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit auch seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für das Vizepräsidentenamt bekanntgeben wird. Auch das neue Parteiprogramm der Republikaner soll verabschiedet werden. Zahlreiche Grössen in der Republikanischen Partei werden Reden halten - die Veranstaltung ist ein grosses Spektakel.