Richterin stellt Verfahren gegen Trump wegen geheimer Dokumente ein

Paukenschlag in den USA: Die Richterin, die den Fall um Donald Trumps geheime Dokumente untersucht, hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der zuständige Sonderermittler unrechtmässig ernannt worden sei.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Das Urteil der Bezirksrichterin könnte richtungsweisend sein.

Janine Enderli Redaktorin News

Die US-Bezirksrichterin Aileen Cannon stellte das Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (77) im Zusammenhang mit geheimen Dokumenten ein. Der Grund: Der zuständige Sonderermittler Jack Smith sei unrechtmässig in seine Funktion berufen worden und habe keine Befugnis, den Fall vor Gericht zu bringen, teilte die Richterin in Miami in Florida mit.

Trump war vorgeworfen worden, in seinem Resort in Mar-a-Lago geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit im Weissen Haus aufbewahrt zu haben. Die Dokumente sollen höchst sensible Informationen beinhalten.

Cannon fällte ihr Urteil nach einer Anhörung, in der die Anwälte des ehemaligen Präsidenten sie aufgefordert hatten, die von Sonderermittler Jack Smith erhobene Anklage fallen zu lassen. Zudem hatte der Oberste Gerichtshof erklärt, der Präsident geniesse bei Amtshandlungen Immunität.

Bemerkenswerter Sieg für Trump

Der Sachbearbeiter wird angewiesen, diesen Fall abzuschliessen. Alle angesetzten Anhörungen werden abgesagt. Alle noch anhängigen Anträge werden als gegenstandslos abgelehnt und alle noch anstehenden Fristen werden ebenfalls abgesagt.

Das Urteil der US-Bezirksrichterin ist ein bemerkenswerter Sieg für Trump, dessen Anwälte ein hoffnungsloses Argument nach dem anderen vorgebracht hatten, um die Klage abzuweisen. Andere Gerichte haben ähnliche Argumente, wie das der Rechtmässigkeit des Sonderermittlers zurückgewiesen.

Dieser Fall bereitete Trump-Anwälten die grössten Sorgen

Selbst wenn Cannons Urteil später von einem höheren Gericht überstimmt wird, ist die Entscheidung, die Anklage fallen zu lassen, ein weiterer von mehreren juristischen Siegen, die der 77-Jährige in den letzten Wochen erringen konnte.

Werbung

Trumps Anwälte betrachteten den Fall um die geheimen Dokumente schon lange als den stärksten der vier gegen ihn erhobenen Vorwürfe – zum Teil, weil die fraglichen Taten grösstenteils nach seinem Ausscheiden aus dem Weissen Haus stattfanden – und als den Fall, der ihnen die grössten Sorgen bereitete.