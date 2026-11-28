Rrahman H. (60) erschiesst einen Mann nach einem Streit im Kosovo. Blick liegen die Überwachungsaufnahmen vor. Brisant: Der in der Schweiz bereits verurteilte Mörder erhielt im Kosovo offenbar eine offizielle Waffenbewilligung.

Darum gehts Rrahman H. (60) erschiesst Sylë D. (59) am 18. November in Suharekë

Der Täter, ein verurteilter Mörder, besass eine legal registrierte Schusswaffe

H. wurde 2024 vorzeitig aus Schweizer Haft entlassen und ausgeschafft

Eigentlich ist es eine alltägliche Szene. Ein voller Parkplatz. Zwei Autofahrer, die warten, bis jemand wegfährt. Dann eine freie Lücke. Einer parkiert. Der andere ärgert sich. Genau das passierte am 18. November im kosovarischen Suharekë. Am Ende ist ein Familienvater tot. Der mutmassliche Täter: Rrahman H.* (60), ein in der Schweiz verurteilter Mörder.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras liegen Blick vor. Zur Verfügung gestellt haben sie Journalisten des kosovarischen Newsportals Urgjent.com. Sie zeigen, wie aus einem banalen Parkplatzstreit ein tödliches Drama wird.

Das spätere Opfer Sylë D.* (59) fährt mit seiner Frau und seiner minderjährigen Tochter auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Die Familie sitzt in einem roten Auto und wartet, bis eine Lücke frei wird. Dahinter steht ein schwarzer Audi: Am Steuer sitzt Rrahman H.

Streit eskaliert

Als ein Platz frei wird, parkiert Sylë D. seinen Wagen. Der Audi fährt abermals vor und stoppt hinter D.s Auto. Beide Männer steigen aus. Sie diskutieren. Was sie sagen, geht aus den Aufnahmen nicht hervor. Laut den kosovarischen Ermittlern kennen sich die beiden Männer nicht. Es geht einzig um den Parkplatz.

Rrahman H. steigt wieder ein und fährt ein paar Meter. Dann hält er erneut an, steigt wiederum aus, nähert sich Sylë D. und seiner Familie. Diesmal mit einer Waffe in der Hand.

D.s Frau versucht noch, den Schützen aufzuhalten. Ohne Erfolg. Rrahman H. feuert mehrere Schüsse auf Sylë D. ab, der in seinem roten Auto sitzt. Zunächst durch das Fenster auf der Fahrerseite. Dann geht er ums Auto herum und schiesst noch einmal.

Als die Polizei eintrifft, ist H. bereits verschwunden. Die Beamten alarmieren den Rettungsdienst. Sylë D. wird schwer verletzt ins Regionalspital von Prizren gebracht. Dort erliegt er seinen Verletzungen.

Täter flüchtet

Die Frau und die minderjährige Tochter von Sylë D. haben alles mitangesehen. Wie der Sohn des Getöteten später gegenüber dem Fernsehsender Klan Kosova erzählt, befindet sich seine kleine Schwester inzwischen in psychiatrischer Behandlung.

Auch die Witwe spricht mit dem Sender. Rrahman H. habe die Familie wegen des Parkplatzes unter Druck gesetzt. Als ihr Mann angekündigt habe, die Polizei zu rufen, sei die Situation eskaliert.

Noch am selben Tag gelingt es der Polizei, den Schützen festzunehmen, wie die «Gazeta Sinjali» berichtet. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bewilligung für Tatwaffe

Recherchen von Urgjent.com bringen nun ein brisantes Detail ans Licht: Die mutmassliche Tatwaffe war offenbar offiziell registriert. Die entsprechende Bewilligung soll vom kosovarischen Innenministerium stammen.

Und das, obwohl H. in der Schweiz wegen Mordes verurteilt worden war. 2011 tötete er seine Ehefrau in St. Gallen. Für dieses und weitere Delikte kassierte er 19 Jahre Gefängnis. Doch bereits im Juli 2024 soll H. vorzeitig aus der Haft entlassen und in den Kosovo ausgeschafft worden sein. Für die Schweiz soll er ein Einreiseverbot bis 2039 erhalten haben.

Nur ein Jahr nach seiner mutmasslichen Haftentlassung beantragt H. eine Waffenbewilligung. Im März 2026 soll ihm das kosovarische Innenministerium diese erteilt haben. Im Juli holt H. demnach das Dokument ab.

Wie kommt ein verurteilter Mörder legal an eine Schusswaffe?

Das kosovarische Waffengesetz sieht klare Einschränkungen vor. Wer eine Waffe erwerben will, darf keine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen. Wer rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt wurde, bekommt eigentlich keine Bewilligung.

Viele offene Fragen

Wussten die kosovarischen Behörden von Rrahman H.s Vergangenheit? Haben sie seine Vorstrafen überprüft? Und wie werden ausländische Gerichtsurteile bei der Vergabe von Waffenbewilligungen berücksichtigt?

Die St. Galler Staatsanwaltschaft bestätigt die rechtskräftige Verurteilung zu 19 Jahren Freiheitsstrafe. Bei Fragen zur vorzeitigen Haftentlassung und zur Ausschaffung verweist sie jedoch an das kantonale Amt für Justizvollzug.

Weshalb Rrahman H. vorzeitig freigekommen ist, bleibt vorerst unklar. Jedoch ist es in der Schweiz durchaus üblich, dass Verurteilte nach zwei Dritteln einer Strafe vorzeitig und bedingt aus dem Freiheitsentzug entlassen werden.

Unklar ist auch, wie seine Gefährlichkeit damals eingeschätzt wurde. Und was die kosovarischen Behörden über seine Vergangenheit wussten.

Für die Familie von Sylë D. kommen die Antworten zu spät.

* Namen bekannt