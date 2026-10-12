Von der ältesten Markthalle in Paris, dem Marché des Enfants Rouges, sind nur noch Trümmer übrig. 150 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht auf Montag gegen einen Grossbrand. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, die Brandursache ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Grossbrand hat in der Nacht auf Montag den historischen Marché des Enfants Rouges im Herzen von Paris zerstört. Das Feuer brach gegen 4.15 Uhr aus. Ein Feuerwehrmann erlitt einen leichten Schwächeanfall, weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht, berichtet «Le Figaro».

«Der Markt ist vollkommen zerstört, von der Halle ist nichts mehr übrig», erklärte Oberstleutnant Pierre de Bouvier am frühen Morgen vor Ort. Rund 150 Feuerwehrleute und 50 Einsatzfahrzeuge standen im Einsatz. «Wir haben das Feuer unter Kontrolle, es wird sich nicht mehr ausbreiten», versicherte de Bouvier. Allerdings sei die Metallstruktur des Marktes teilweise eingestürzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Markthalle bei Einwohnern und Touristen beliebt

Das Feuer griff nicht auf die umliegenden Wohngebäude über, was der Bürgermeister von Paris Centre, Ariel Weil, auf X als «Glück im Unglück» bezeichnete. «Wir sind am Boden zerstört. Etwa zwanzig Händler haben ihre Stände verloren», sagte Weil am Montagmorgen gegenüber Reportern.

Der Markt, der seit 1615 besteht und nach den roten Gewändern der Waisenkinder benannt wurde, die einst in einem nahegelegenen Waisenhaus untergebracht waren, gilt als Wahrzeichen in Paris und zog sowohl Einwohner als auch Touristen an.