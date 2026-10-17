Papst wird aus Spital entlassen

Gute Nachricht aus dem Vatikan: Nach seiner Operation an der Lunge darf Papst Leo am Samstag wieder nach Hause. Die Ärzte sind zufrieden mit dem Behandlungsfortschritt.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach seiner Operation zur Entfernung eines Knotens in der Lunge darf Papst Leo XIV. am Samstag das Spital verlassen.

«Aufgrund der am Morgen durchgeführten Blutuntersuchungen und der Röntgenaufnahme des Brustkorbs sowie nach Beurteilung seines klinischen Zustands wurde der Heilige Vater als fähig erachtet, das Spital zu verlassen», heisst es in einer Mitteilung von Dr. Luigi Carbone und Prof. Stefano Margaritora, die den postoperativen Verlauf des Papstes begleiten.

Nun kehrt der Papst nach Hause zurück. Er wird am Sonntagmorgen vom Vatikan aus das Angelus-Gebet sprechen.