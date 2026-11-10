Paar kauft 400 Jahre altes Haus – dann kommt der Horror-Fund

Nach Jahren im Van erfüllten sich Kasia und Arek den Traum vom Haus am Atlantik. Doch in den Mauern ihres 400 Jahre alten Steinhauses wartete eine üble Entdeckung: Ratten hatten dort über Jahrzehnte Gänge gegraben.

Darum gehts Kasia und Arek verliessen Polen, reisten im Van und kauften ein altes Haus im Norden Spaniens

Bei der Renovierung fanden sie in einer Mauer Rattengänge, Vorräte und zentnerweise Kot

Gegen Feuchtigkeit und Schimmel nutzt das Paar Kalkputz und erhält Hilfe von Nachbarn im Dorf

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Kasia und Arek gaben ihr Leben in Polen auf, bauten einen Camper um und reisten mehrere Jahre durch Europa. Schliesslich kauften sie ein 400 Jahre altes Steinhaus im Norden Spaniens. Sie ahnten nicht, was sich im Gemäuer verbarg. Bei der Renovierung machten sie eine eklige Entdeckung. «Schnell stellte sich heraus, dass das Problem deutlich grösser war, als wir angenommen hatten», erzählt das Paar der polnischen Zeitung «Fakt».

Der Traum wird Wirklichkeit

Vor rund sechs Jahren packten die beiden das Nötigste ein und verliessen ihre Heimat. Ohne Ziel, ohne Rückreisedatum. Ihr Traum: am Meer leben und surfen.

Mehrere Jahre reisten sie zwischen Portugal und Spanien hin und her. Den Norden Spaniens mieden sie zuerst: zu viel Regen, zu kalt. Doch Kasia erkundete die Region allein mit dem Van – und war begeistert. Atlantik, grüne Hügel und die Gipfel der Picos de Europa überzeugten auch Arek. Auf dem Land kauften sie das 400 Jahre alte Steinhaus. Die Sanierung wollten sie selbst anpacken. Doch die Idylle trog.

Ratten bauten sich Hotel in den Mauern

Das Gebäude stand lange leer, auch nebenan wohnte niemand. Ein Paradies für Nagetiere. Sie liefen dem Paar über den Weg. «Lebende Ratten gab es jede Menge», erzählt Kasia.

Doch töten kam für das Paar nicht infrage. Sie fingen die Tiere lebend ein und brachten sie weg. Ein Nager wehrte sich besonders hartnäckig. Das Paar taufte ihn «Final Boss». Erst mit Erdnussbutter, einer Schüssel und einer Angelschnur ging ihnen das Tier ins Netz.

Das wahre Ausmass zeigte sich kurz darauf: In einer 70 Zentimeter dicken Mauer sassen Steine locker. Als Kasia und Arek diese herausnahmen, trafen sie auf ein gigantisches Nest. Arek berichtet: «Über Jahrzehnte hatten die Ratten Gänge in den Lehm zwischen den Steinen gegraben und sich in unseren Wänden ein regelrechtes Hotel eingerichtet.»

Aus der Ausbesserung wurde eine Grossbaustelle. Das Paar trug die Wand komplett ab. Dahinter lag ein Gangsystem – vollgestopft mit Mais, Getreide, Nüssen und zentnerweise Rattenkot.

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Schimmel und Feuchtigkeit als Hürde

Die Schädlinge blieben nicht die einzige Baustelle. Im regenreichen Norden Spaniens schimmeln viele alte Gemäuer. Auch Kasia und Arek kämpfen gegen feuchte Wände. Sie nutzen deshalb atmungsaktiven Kalkputz. So bleibt der Altbau-Charme erhalten, ohne dass die Mauern faulen.

«Wir möchten dieses Haus so gut wie möglich restaurieren. An der Qualität wollen wir nicht sparen», stellt Arek klar. Das Handwerk bringen sich die beiden selbst bei – genau wie damals beim Camper-Umbau.

Dorf packt mit an

Trotz des Ratten-Schocks bereuen die Auswanderer nichts. Die Nachbarn im 20-Seelen-Dorf empfingen die beiden mit offenen Armen. Sie leihen Werkzeug aus, packen mit an und prüfen den Baufortschritt. Manche Dorfbewohner lebten früher selbst in der Ruine. Kasia und Arek haben gefunden, was sie suchten: keinen Touristen-Hotspot, sondern echten Zusammenhalt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.