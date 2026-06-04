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Opfer aus Österreich
Vier Tote nach Flugzeugabsturz in Kroatien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Pula in Kroatien starben am Donnerstag alle vier Insassen. Die Maschine, mutmasslich aus Österreich gestartet, geriet im Landeanflug ins Trudeln und stürzte ab.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Pula in Kroatien starben am Donnerstag alle vier Insassen.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kleinflugzeug stürzt über Istrien ab, alle vier Insassen sterben
  • Opfer stammen laut unbestätigten Berichten aus Österreich
  • Elf Jahre alte Beechcraft Bonanza G36 stürzte nahe Pula ab
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Mattia JutzelerRedaktor News

Ein Kleinflugzeug stürzte am Donnerstag über der kroatischen Halbinsel Istrien ab. Alle vier Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die Opfer stammen alle aus Österreich, wie mehrere kroatische Medien übereinstimmend berichten.

Gestartet war das Kleinflugzeug des Typs Beechcraft Bonanza G36 in Österreich. Kurz nach 11 Uhr mittags war die Maschine aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten und nahe der Stadt Pula abgestürzt. Offenbar hatte sich die elf Jahre alte Maschine im Landeanflug befunden. Die Absturzstelle liegt in der Nähe des kleinen Flughafens Medulin.

Das Kleinflugzeug war laut dem ORF in Deutschland registriert. Lokale Behörden haben die Ermittlungen zum Flugzeugabsturz aufgenommen. Eine Stellungnahme wird laut dem Portal «heute.at» am Donnerstagabend erwartet.

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