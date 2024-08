Operative Katastrophe Russische Militärblogger befürchten ukrainische Falle

Nach dem Einmarsch der Ukraine in Kursk bewegen sich die russischen Streitkräfte im Donbass weiter Richtung Pokrowsk, ein wichtiger logistischer Knotenpunkt in der Ukraine. Dass die Ukraine sich so einfach zurückdrängen lässt, macht russische Militärblogger skeptisch.