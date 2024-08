Kremlchef Wladimir Putin rechnete nicht mit einem Angriff auf das eigene Land – Experten erklären, warum.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Kremlchef Wladimir Putin (71) sprach im Ukraine-Krieg immer wieder von «roten Linien», die der Westen und die Ukraine nicht überschreiten dürfen. Schon am ersten Tag des Krieges drohte er Konsequenzen an, «wie ihr sie in eurer ganzen Geschichte noch nie gesehen habt», falls sich der Westen in den Weg Russlands stellen würde. Wenig später begann er auch, mit nuklearen Vergeltungsschlägen zu drohen. «Das ist kein Bluff», betonte Putin im September des gleichen Jahres in einer Videobotschaft.

In derselben Ansprache stellte er klar, dass ein Angriff auf Russland eine rote Linie sei, die niemand überschreiten sollte: «Wenn die territoriale Integrität Russlands bedroht ist, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen.» Ein klarer Hinweis auf Russlands Atomarsenal. Vor zwei Wochen geschah genau das. Das ukrainische Militär nahm die russische Region Kursk ein. Russland reagierte mit heftigen Luftangriffen auf die ukrainische Infrastruktur – nichts, was es bisher nicht gegeben hat. Die im September 2022 angedrohten Konsequenzen blieben bis dato – glücklicherweise – aus. Warum?