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Russland soll innerhalb eines Tages 2580 Soldaten durch Tod oder Verwundung verloren haben. Das meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 11. November in den sozialen Medien, wie «Ukrainska Pravda» berichtet. Unabhängig überprüft ist die Zahl nicht. Die Meldung zeigt aber: Die Ukraine konnte ihre Stellungen zuletzt stabilisieren und russische Truppen an mehreren Abschnitten zurückdrängen. Ist das jetzt der grosse Durchbruch an der Front?

1:04 Von Drohnen attackiert: Ukrainische Schildkrötenpanzer greifen russische Positionen an

«Die Ukraine hat eine Stabilisierung der Front erreicht – vor allem durch den Einsatz von Drohnen und weiteren unbemannten Systemen», sagt Marcel Berni, Strategieexperte der Militärakademie (Milak) an der ETH Zürich, gegenüber Blick. Russland habe an den meisten Teilen der rund 1200 Kilometer langen Front an Schwung verloren. Berni warnt aber vor voreiligen Schlüssen.

Warum Lyman entscheidend ist

«Das ist noch keine strategische Wende», so Berni weiter. Der wichtigste ukrainische Gegenstoss erfolgte bei Lyman im Osten des Landes. Dort hatte Russland einen Frontvorsprung aufgebaut, der nach Bernis Einschätzung Teil einer nördlichen Zangenbewegung gegen die Städte Slowjansk und Kramatorsk werden sollte.

Im Rahmen der sogenannten «Operation Vivaldi» eroberten ukrainische Kräfte diesen Vorsprung zurück. «Dadurch konnten die beiden wichtigen Städte Kramatorsk und Slowjansk im Donbass entlastet werden», erklärt Berni. Die Lage im nördlichen Donbass habe sich dadurch nachhaltig verändert.

Anders sieht es im Süden aus

Auch bei Borowa und Kupjansk rückten ukrainische Truppen vor. Insgesamt seien diese Gewinne aber begrenzt, betont Berni. Die Ukraine taste sich an mehreren Frontabschnitten vor, um Russland zu verunsichern und eine vielversprechende Richtung für weitere Vorstösse zu finden. Wo sie ihre Kräfte künftig konzentrieren könnte, sei noch offen.

Im Süden ist das Bild für Kiew weniger günstig. Bei Welyka Nowosilka habe der ukrainische Druck nachgelassen, sagt Berni. Chancen sieht er längerfristig bei Oleksandriwka: Dortige Geländegewinne könnten wichtige russische Logistiklinien bedrohen.

Russland kann weiter angreifen

Ist die russische Herbstoffensive damit gescheitert? Berni hält den Begriff «Kulmination» für verfrüht. Dafür sprächen zwar hohe russische Verluste bei geringen oder rückläufigen Geländegewinnen. Russland könne aber weiterhin Reserven an die Front verlegen. Der Militärexperte rechnet deshalb mit anhaltendem russischem Druck – weitgehend erfolglos, aber wohl auch während des Winters.

Eine wichtige Rolle für die ukrainischen Erfolge spielen Angriffe auf die Versorgung des Gegners. Besonders bei mittleren Reichweiten sieht Berni einen direkten Effekt auf die Kämpfe: Ukrainische Drohnenangriffe in Luhansk hätten die Treibstoffversorgung russischer Fronttruppen entscheidend geschwächt. Schläge gegen Raffinerien und Rüstungsbetriebe seien dagegen kein Wundermittel. Dauerhaft wirkten sie erst, wenn mehr zerstört werde, als Russland reparieren könne.

Auch Panzer kommen bei ukrainischen Gegenangriffen wieder zum Einsatz – allerdings nicht überall. Berni vermutet, dass ukrainische Kräfte nördlich von Lyman zunächst die russische Drohnenabwehr ausschalteten, bevor sie Panzer vorschickten. Im Südosten seien diese weiterhin selten – dort rückten vor allem kleine Infanteriegruppen mit Drohnenunterstützung vor.

Warum die Offensive riskant ist

Die Ukraine kann russische Geländegewinne so schrittweise zurückrollen. Ein grosser Durchbruch zeichnet sich für Berni daraus noch nicht ab: Wer zu weit vorstösst, entfernt sich von den eigenen Versorgungswegen und wird anfällig für Gegenangriffe. Hinzu kommen russische Luftangriffe auf das ukrainische Stromnetz. «Realistisch geht es also primär darum, die ukrainische Verhandlungsposition zu verbessern», sagt Berni.

Die Grenze der ukrainischen Erfolge verläuft dort, wo Vorstösse die eigenen Kräfte überdehnen. Je weiter sich ukrainische Einheiten von ihren Versorgungswegen entfernen, desto anfälliger werden sie für russische Gegenangriffe, warnt Berni. Zugleich kann Russland weiterhin Reserven an die Front verlegen. Die Ukraine hat den russischen Vormarsch gebremst und bei Lyman einen wichtigen Erfolg erzielt. Ob sie daraus weitere Geländegewinne machen kann, bleibt offen.