Glückspilz gewinnt 105 Millionen im Euromillions

In Österreich hat ein Glückspilz alle fünf Zahlen plus zwei Glückszahlen richtig getippt. Das bedeutet: Er oder sie darf sich nun Multimillionär oder Multimillionärin nennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreicher gewinnt 105'889'393 Franken im Euromillions-Lotto

Drei weitere Gewinner erhalten je 251'808 Franken

Sechs Personen gewinnen 62'900 Franken mit fast perfektem Tipp

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Österreicher oder eine Österreicherin dürfte momentan wohl gerade Glückssprünge machen. Ein Glückspilz aus dem Nachbarland hat im Euromillions alle fünf Lotto-Zahlen plus zwei Glückszahlen richtig getippt. Nun flattern 105'889'393 Franken aufs Konto.

Wer der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist, ist unklar. Klar ist jedoch: Auch drei andere Personen werden vor Freude gerade die Fäuste in die Luft strecken. Sie haben alle fünf Zahlen plus eine Glückszahl richtig – pro Person gibt das eine Auszahlung in der Höhe von 251'808 Franken.

Und der Lauf hält am Freitag an: Sechs weitere Personen haben alle Nummern ausser die beiden Glückszahlen richtig aufgeschrieben. Auch für sie gibt es ein grosses Plus auf dem Konto. 62'900 Franken dürfen die sechs bald ihr eigen nennen.