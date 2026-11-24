Eine 18-Jährige ist am Mittwoch bei St. Valentin in Österreich während der Fahrt aus einem Auto gefallen und gestorben. Der Unfallhergang ist noch unklar, das Fahrzeug wird begutachtet.

Darum gehts Eine 18-Jährige fiel bei St. Valentin in Österreich während der Fahrt aus einem Auto und starb

Der Unfallhergang ist unklar, ein Sachverständiger untersucht nun das 24 Jahre alte Fahrzeug

In der Schweiz gilt die Gurtpflicht auf allen Sitzen, ein Verstoss kostet 60 Franken Busse

Es passierte auf dem Heimweg von einem Konzert in Wien: Am vergangenen Mittwoch ist eine junge Frau (†18) auf der Autobahn bei St. Valentin in Österreich während der Fahrt aus einem Auto gefallen. Den Unfall überlebte sie nicht. Das berichtet die «Kronen Zeitung».

Wie konnte das passieren? In einem Online-Post behauptet der Fahrer des Fahrzeugs, die Frau mit dem Namen Sally habe sich zum Schlafen an die Tür gelehnt und diese versehentlich aufgedrückt.

Was sagen Experten?

Angegurtet war sie offenbar nicht. Der 24 Jahre alte Skoda Fabia ihres besten Kollegen (18), der am Steuer sass, wird jetzt von einem Sachverständigen begutachtet. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Zum Unfallhergang sind noch viele Fragen offen.

In der Schweiz gilt eine Gurtentragpflicht auf Vorder- und Rücksitzen. Autofahrer und mitfahrende Personen sind grundsätzlich selbst dafür verantwortlich, einen Sicherheitsgurt zu tragen. Wer ohne Gurt fährt, riskiert nicht nur sein Leben, sondern auch eine Busse in Höhe von 60 Franken.

«Kann schwerste oder tödliche Verletzungen verursachen»

Wie blicken Schweizer Experten auf den Unfall? Auf Anfrage möchte die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) den Vorfall in Österreich nicht konkret kommentieren.

Allgemein lässt sich festhalten: Ein Sturz aus einem fahrenden Auto bei hoher Geschwindigkeit kann schwerste oder tödliche Verletzungen verursachen. Um das Risiko eines Unfalls zu verkleinern, sollte man vor der Fahrt prüfen, ob die Tür ordnungsgemäss eingerastet ist. «Eine Autotür sollte vollständig einrasten und sich nach dem Schliessen nur durch gezielte Entriegelung wieder öffnen lassen», erklärt Mediensprecherin Judith Hebekeuser gegenüber Blick. «Gibt es Zweifel an der Verriegelung oder funktioniert die Tür nicht wie gewohnt, sollte man sie nicht selbst testen, sondern das Fahrzeug von einer Fachperson überprüfen und einen allfälligen Defekt reparieren lassen.»

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Wie sich eine Fahrzeugtür während der Fahrt öffnen lässt, würde unter anderem vom Fahrzeugmodell, der Konstruktion und dem Tür- und Verriegelungssystem abhängen. Die BFU erklärt jedoch, dass bei neueren Fahrzeugen Sicherheitssysteme existieren, die verhindern, dass sich Türen während der Fahrt unbeabsichtigt öffnen. «Viele moderne Fahrzeuge verfügen beispielsweise über eine automatische Verriegelung während der Fahrt», so Hebekeuser.