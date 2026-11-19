Im österreichischen Satteins ist eine seit Wochen vermisste Frau tot im Garten ihres Wohnhauses gefunden worden. Laut Obduktion kam sie gewaltsam ums Leben. Ihr 59-jähriger Ehemann wurde unter Mordverdacht festgenommen.

Darum gehts Nach wochenlangem Verschwinden wurde eine Frau in Satteins tot im Garten ihres Wohnhauses gefunden

Die Polizei nahm den 59-jährigen Ehemann wegen Mordverdachts fest, er ist bislang nicht geständig

Eine Obduktion am Donnerstag ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, die Ermittlungen laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Wochenlang war eine Frau aus dem österreichischen Dorf Satteins spurlos verschwunden. Jetzt gab es in dem Fall eine grausame Wendung. Gegenüber der Zeitung «Heute» bestätigte die Polizei, die Leiche der Frau gefunden zu haben. Sie wurde im Garten ihres Wohnhauses vergraben.

Die Beamten bestätigen ausserdem weiter, den 59-jährigen Ehemann der Frau wegen des Verdachts des Mordes festgenommen zu haben. Er werde momentan befragt. Der Beschuldigte zeigte sich bislang nicht geständig, heisst es weiter.

Leiche bei Grosseinsatz gefunden

Am Mittwochmorgen kam es im Rahmen der Ermittlungen zu einem Grosseinsatz der Polizei in Satteins. Das Dorf befindet sich nur rund 12 Kilometer Luftlinie von der Schweizer Grenze entfernt. Zahlreiche Beamte durchsuchten das Wohnhaus des Opfers und fanden die Leiche im Garten.

Bei einer Obduktion am Donnerstag wurde festgestellt, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen sei. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren.