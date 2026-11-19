Darum gehts
- Nach wochenlangem Verschwinden wurde eine Frau in Satteins tot im Garten ihres Wohnhauses gefunden
- Die Polizei nahm den 59-jährigen Ehemann wegen Mordverdachts fest, er ist bislang nicht geständig
- Eine Obduktion am Donnerstag ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, die Ermittlungen laufen
Wochenlang war eine Frau aus dem österreichischen Dorf Satteins spurlos verschwunden. Jetzt gab es in dem Fall eine grausame Wendung. Gegenüber der Zeitung «Heute» bestätigte die Polizei, die Leiche der Frau gefunden zu haben. Sie wurde im Garten ihres Wohnhauses vergraben.
Die Beamten bestätigen ausserdem weiter, den 59-jährigen Ehemann der Frau wegen des Verdachts des Mordes festgenommen zu haben. Er werde momentan befragt. Der Beschuldigte zeigte sich bislang nicht geständig, heisst es weiter.
Leiche bei Grosseinsatz gefunden
Am Mittwochmorgen kam es im Rahmen der Ermittlungen zu einem Grosseinsatz der Polizei in Satteins. Das Dorf befindet sich nur rund 12 Kilometer Luftlinie von der Schweizer Grenze entfernt. Zahlreiche Beamte durchsuchten das Wohnhaus des Opfers und fanden die Leiche im Garten.
Bei einer Obduktion am Donnerstag wurde festgestellt, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen sei. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren.