Vor Ibiza ist ein Öltanker mit rund 7000 Tonnen Rohöl gesunken. Ein Besatzungsmitglied starb, mehrere weitere wurden verletzt. Ob Öl ins Meer gelangte, ist unklar.

Darum gehts Der Öltanker Med Emre sank rund 46 Kilometer vor Ibiza mit etwa 7000 Tonnen Rohöl an Bord

Ein Besatzungsmitglied starb, die übrigen 16 erlitten leichte Verletzungen und Unterkühlungen

Ob Öl austrat, ist unklar. Spanien aktivierte den Notfallplan und schickte ein Spezialschiff

Daniel Macher Redaktor News

Vor der spanischen Ferieninsel Ibiza droht eine schwere Umweltkatastrophe: Ein Öltanker mit rund 7000 Tonnen Rohöl an Bord ist im Mittelmeer gesunken. Bei dem Unglück kam ein Besatzungsmitglied ums Leben, mehrere weitere Seeleute wurden verletzt.

Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff Med Emre war von Algeciras nach Barcelona unterwegs, als es in der Nacht gegen 1.20 Uhr plötzlich in Seenot geriet. Aus bislang ungeklärter Ursache drang Wasser in den Rumpf ein. Rund 25 Seemeilen (46 Kilometer) vor Ibiza sank der Tanker schliesslich.

Drohende Ölpest

Die 17-köpfige Besatzung aus türkischen und indischen Seeleuten wurde mit Rettungsschiffen und drei Helikoptern geborgen. Sieben Crew-Mitglieder kamen ins Spital auf Ibiza, fünf weitere wurden nach Valencia gebracht. Ein Seemann starb, die übrigen Überlebenden erlitten leichte Verletzungen und Unterkühlungen.

Besonders gross ist nun die Sorge vor einer Ölpest. Wie «Focus» berichtet, befanden sich rund 7000 Tonnen Rohöl – umgerechnet etwa 1,2 Millionen Liter – an Bord. Ob bereits Öl ins Meer gelangt ist, ist noch unklar.

Spanien hat deshalb den nationalen Notfallplan für Meeresverschmutzungen auf Stufe 2 aktiviert. Ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen wurde zur Unglücksstelle geschickt. Zudem soll das Gebiet aus der Luft überwacht werden.