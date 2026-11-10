Eine 21-jährige Frau verunglückt bei einer Bergtour tödlich. Auf rund 2000 Metern rutscht sie an einer drahtseilgesicherten Stelle aus – und stürzt etwa 120 Meter in die Tiefe.

Darum gehts Eine 21-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern stürzte im Karwendel rund 120 Meter tief in den Tod

Ihr Ehemann konnte sie nicht erreichen, verlor sie aus den Augen und alarmierte die Bergrettung

Zum Unfallzeitpunkt herrschten winterliche Verhältnisse, in der Region fiel Schnee bis 1000 Meter

Janine Enderli Redaktorin News

Mit ihrem Ehemann wollte sie eine Bergtour unternehmen, doch an einer gesicherten Stelle verliert eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern den Halt. Die 21-jährige Deutsche stürzt im Karwendel in Oberbayern in den Tod.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, wie die zuständige Polizei mitteilte. Der Ehemann hatte seine Frau aus den Augen verloren und konnte sie nicht mehr erreichen. Umgehend alarmierte der 25-Jährige die Bergrettung. Die Retter konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Der Mann konnte mit einem Helikopter ins Tal geflogen werden.

Bergwacht warnt vor winterlichen Bedingungen

Das Paar aus Mecklenburg-Vorpommern wollte zur 2385 Meter hohen Karwendelspitze aufsteigen. Gegen 15.30 Uhr rutschte die Frau an einer mit Drahtseilen gesicherten Stelle über steilem Felsgelände auf rund 2000 Metern Höhe aus und stürzte rund 120 Meter ab.

Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschten bereits winterliche Verhältnisse. Im bayrischen Alpenbogen kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren heiklen Fällen. Rund 130 Kilometer weiter östlich in den Berchtesgadener Alpen und im Bereich der Zugspitze hatte es bis in Lagen von etwa 1000 Metern geschneit.

Wie die Bergwacht gegenüber dem Bayrischen Rundfunk erklärte, musste sie zu langwierigen Einsätzen ausrücken.

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«Wie auf Schlittschuhen»

Nach Einschätzung der Bergwacht im Berchtesgadener Land ist genau dieser Übergang vom Spätherbst zu den ersten Schneefällen eine gefährliche Phase.

Wanderer starten im Tal bei angenehmen Temperaturen und trockenem Boden, unterschätzen jedoch, wie scharf die Wintergrenze in den Hochlagen bereits gezogen ist. «Oft liegt nur dünner Schnee auf dem eisglatten Fels, da kommt man sich vor wie auf Schlittschuhen», warnt ein Sprecher der Bergwacht gegenüber dem Sender. Auf solchen Passagen bieten selbst vertraute Stahlseile und Tritte keinen Halt mehr, wenn sie von Reif und Glatteis überzogen sind.

Bei Suchen nach Personen wird die Lage zudem durch den Faktor Zeit erschwert: Durch die jüngste Zeitumstellung wird es bereits am späten Nachmittag dunkler. Sobald die Sonne hinter den Graten verschwindet, frieren nasse Felsen binnen Minuten spiegelglatt zu, während gleichzeitig die Orientierung verloren gehen kann.