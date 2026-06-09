Braunbär in der Nähe der Schweizer Grenze gesichtet

Ein Braunbär wurde im österreichischen Brandnertal von einer Wildkamera gesichtet, nur 20 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Experten vermuten, es handelt sich um einen jungen, männlichen Bären.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bären-Alarm nahe der Schweizer Grenze: Braunbär im Brandnertal gesichtet

Wildkamera fotografierte männlichen Bären, 20 Kilometer von der Grenze entfernt

Braunbären erreichen bis 150 cm Schulterhöhe und wiegen bis 150 kg

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bären-Alarm in der Nähe der Schweizer Grenze. In den frühen Morgenstunden am Dienstag konnte eine Wildkamera im österreichischen Brandnertal einen Braunbären fotografieren. Laut einem Spezialisten des Bundeslandes Vorarlberg handelt es sich vermutlich um einen jüngeren, männlichen Bären.

Woher das Tier stammt und über welche Route es ins Brandnertal gelangt ist, ist derzeit nicht bekannt. Das Foto des Bären wurde nur knapp 20 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt geschossen. Es ist also möglich, dass uns das Tier einen Besuch abstattet.

Bis zu 150 Zentimeter gross

Laut der Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» sind Braunbären eher friedlich und gehen Menschen grundsätzlich aus dem Weg. Wenn sich das Tier jedoch bedroht fühlt, kann es auf Konfrontation gehen. Insbesondere, wenn man einen Hund mit sich führt, kann es zu Konflikten kommen.

Im Gegensatz zu den kleineren Schwarzbären können Braunbären eine Schulterhöhe von bis zu 150 Zentimetern erreichen. Laut dem WWF kann ein ausgewachsenes Exemplar ausserdem bis zu 150 Kilogramm auf die Waage bringen. Bei einem Angriff kann der Braunbär einem Menschen also äusserst gefährlich werden.

Bären niemals füttern

«Vier Pfoten» empfiehlt deshalb, einen Braunbären bei einem Aufeinandertreffen nicht zu erschrecken. Durch ein lautes Geräusch soll man sich so früh wie möglich bemerkbar machen.

Auch sollte man sich einem Bären auf keinen Fall nähern und ihn niemals füttern. So könnten die Tiere nämlich ihre natürliche Scheu vor dem Menschen verlieren. Hunde gehören im Bärengebiet ausserdem immer an die Leine.