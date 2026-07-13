Nach dem gewaltsamen Tod der ehemaligen britischen Politikerin Ann Widdecombe war zunächst ein Brite festgenommen worden. Nun hat die Anti-Terror-Polizei die Leitung der Ermittlungen übernommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Donnerstag war die ehemalige britische Parlamentsabgeordnete Ann Widdecombe (†78) tot in ihrem Haus in Haytor Vale im Südwesten Englands aufgefunden worden. Laut Polizeiangaben starb sie an den Folgen «schwerster Verletzungen». Am Freitag hatte die Polizei einen 26-jährigen Mann im Zusammenhang mit dem Tod der Ex-Politikerin festgenommen. Der weisse Brite wurde am Morgen in Newton Abbot gefasst, weniger als 16 Kilometer von Widdecombes Wohnort entfernt. Mittlerweile wurde der 26-Jährige wieder freigelassen, die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt.

Zunächst sahen die Ermittler keinen Hinweis auf ein politisches Motiv und stuften die Tat nicht als Terrorakt ein. Doch nun haben sich die Ermittlungen gewendet. Die Anti-Terror-Polizei (CTP) leitet nun die Ermittlungen zum mutmasslichen Mord an Widdecombe, da «neue Informationen und Beweise aufgetaucht sind», teilte die Anti-Terror-Polizei Südost am Montag mit. In einer Stellungnahme erklärte die CTP: «Ein 28-jähriger weisser Brite aus Rotherham, South Yorkshire, wurde am Samstag wegen Mordverdachts festgenommen», zitiert Sky News aus dem Statement.

Terror-Verdacht bei Festgenommen erhärtet sich

Weiter hiess es in dem Statement: «Im Laufe der dynamischen und komplexen Ermittlungen sind neue Informationen und Beweise aufgetaucht, weshalb nun die Abteilung für Terrorismusbekämpfung Südost (CTPSE) die Ermittlungen leitet.» Der inhaftierte Mann sei mittlerweile erneut festgenommen worden, da er verdächtigt werde terroristische Handlungen begangen, vorbereitet oder dazu angestiftet zu haben.

Die Polizei geht nach neustem Ermittlungsstand davon aus, dass Widdecombe am Mittwoch gegen 12.30 Uhr angegriffen wurde – fast 24 Stunden bevor ihre Leiche mit «schwersten Verletzungen» aufgefunden wurde, berichtet Sky News.

Überzeugte Befürworterin des EU-Austritts

Die britische Innenministerin Shabana Mahmood fügte in einem Beitrag auf X hinzu: «Nach neuen Informationen und Beweisen führen sie nun die Ermittlungen zum grausamen Mord an Ann Widdecombe an.» Dabei verfolge die Polizei mehrere Ermittlungsansätze, um den Motiv nachzugehen. Für den Nachmittag stellte eine Erklärung vor dem Parlament in Aussicht.

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament. Als Abgeordnete der Brexit-Partei sass sie zudem im Europäischen Parlament. Später übernahm sie die Position als Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK. Zudem war sie für ihre ultrakonservativen Ansichten bekannt. So forderte sie etwa, die Wiedereinfuhr der Todesstrafe wieder einzuführen und stellte sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht.