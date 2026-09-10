Die Küstenwache in Sardinien leistete einer 59-jährigen Schweizer Touristin Hilfe, die auf einem Kreuzfahrtschiff schwer erkrankt war. Offenbar besteht der Verdacht auf eine Hirnblutung.

Janine Enderli Redaktorin News

Notfall auf einem Kreuzfahrtschiff vor Sardinien: Am Mittwochabend leistete die Küstenwache von Cagliari einer 59-jährigen Passagierin aus der Schweiz Hilfe, die an Bord des Kreuzfahrtschiffs MSC Splendida, das von Cagliari nach Palermo unterwegs war, einen Schwächeanfall erlitten hatte und bei der der Verdacht auf eine Hirnblutung bestand. Über den Einsatz berichteten lokale Medien zuerst.

Der Alarm, der um 20 Uhr von der Schiffsleitung ausgelöst wurde, ging bei der Einsatzzentrale des 13. Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) in Cagliari ein. Nach Rücksprache mit dem Internationalen Medizinischen Funkzentrum (CIRM) und der Einschätzung, dass eine sofortige Verlegung an Land erforderlich sei, ordnete diese den Einsatz eines Patrouillenbootes an.

Nachdem das Patrouillenboot das Schiff erreicht hatte, sorgte es für die Übernahme der Passagierin und ihren Transport zum Hafen von Cagliari. Anschliessend wurde die Frau hospitalisiert.