In North Carolina in den USA ereignete sich am Mittwoch eine tödliche Schiesserei in einem Haus. Mehrere Menschen wurden getötet. Die Polizei ermittelt, eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nicht.

Angela Rosser Journalistin News

Am Mittwoch kam es in Prospect Hill im amerikanischen Bundesstaat North Carolina zu einer Schiesserei. Wie NBC News berichtet, wurde die Polizei kurz vor 8 Uhr (Ortszeit) zu einem Einsatz gerufen.

Vor Ort fanden sie mehrere Opfer vor, die durch Schüsse getötet wurden. Eine Person wurde ins Spital gebracht, deren Zustand ist unbekannt. Ermittlerinnen und Ermittler sichern am Tatort Beweise und befragen Zeugen.

Die Identitäten der Opfer und des mutmasslichen Täters wurden noch nicht veröffentlicht, da die Angehörigen erst noch benachrichtigt werden müssen. Laut Behörden bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Der Vorfall beschränkte sich auf das Haus.

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