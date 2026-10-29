Seltsames Flugzeug über Deutschland sorgt für Wirbel

Es ist ein spezielles Bild: Auf Google Maps wird über einem Waldstück in Nordrhein-Westfalen plötzlich ein Flugzeug angezeigt. Was hat es damit auf sich?

Darum gehts Über einem Waldstück in Nordrhein-Westfalen ist auf Google Maps derzeit ein mysteriöser Jet zu sehen

Der Regenbogen-Effekt entsteht, weil RGB-Aufnahmen das bewegte Flugzeug zeitlich versetzt erfassen

Das Motiv bleibt bis zur nächsten Aktualisierung sichtbar, da Google Maps keine Livebilder nutzt

Janine Enderli Redaktorin News

Fliegende Flugzeuge gehören normalerweise nicht zu den Entdeckungen, die man auf Google Maps macht. Doch genau ein solches ist aktuell über dem Landkreis Kleve im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen zu sehen. Eine Maschine in bunten Farben scheint über die Region zu fliegen. Hinter dem Jet sind Kondensstreifen abgebildet.

Social-Media-User auf verschiedenen Plattformen rätseln, was es mit der Erscheinung auf sich haben könnte. Die Antwort auf die Fragen ist weniger spektakulär als gedacht. Auf der Karte ist tatsächlich ein echter Jet sichtbar. Ein Satellit hat ihn mitten während seiner Reise aufgenommen, just als er über den Wald flog.

So entsteht der Regenbogen-Effekt

Hochauflösende Kameras nehmen ein Bild meist nicht mit einem einzigen Auslöser auf. Stattdessen machen sie kurz hintereinander drei separate Aufnahmen durch rote, grüne und blaue Farbfilter (RGB), die danach digital zu einem Farbbild zusammengefügt werden.

Zwischen den einzelnen Farbbelichtungen vergehen einige Millisekunden. Da die Landschaft am Boden stillsteht, passen die drei Farbschichten bei Häusern oder Feldern perfekt übereinander. Das Flugzeug steht jedoch nicht still. Aus diesem Grund verschieben sich die drei Farbschichten gegeneinander. Das Ergebnis ist ein weisses Flugzeug im Zentrum mit bunten Farbrändern an den Seiten. Der Regenbogen-Effekt entsteht.

Wie lange bleibt das Flugzeug auf der Karte?

Das Erscheinungsbild sorgt regelmässig für Schlagzeilen und ist kein seltenes Phänomen. Es ist als «Rainbow Plane» bekannt.

Das Motiv kann mehrere Jahre sichtbar bleiben. Google Maps nutzt keine Live-Bilder, sondern aktualisiert sein Kartenmaterial nur alle paar Jahre. Das Regenbogen-Flugzeug verschwindet erst, wenn die Region durch ein neues Satellitenfoto ersetzt wird.