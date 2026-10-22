Eine im Niger entführte Schweizerin ist nach 18 Monaten Geiselhaft wieder frei. Aussenminister Ignazio Cassis bestätigte die Freilassung.

Darum gehts Eine 69-jährige Schweizerin soll nach rund eineinhalb Jahren Geiselhaft im Niger wieder frei sein

Die Frau war aus ihrem Haus entführt worden

Das EDA prüft die Berichte – eine offizielle Bestätigung der Freilassung steht noch aus

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Die Schweizerin Claudia A.* (69) war im April 2025 in der nigrischen Stadt Agadez von bewaffneten Männern aus ihrem Haus entführt worden. Seither befand sie sich in der Gewalt von Dschihadisten in der Sahelzone. Das EDA hatte die Entführung damals bestätigt und mitgeteilt, mit der entführten Person in Kontakt zu stehen. Nun ist A. frei. Dies bestätigte Aussenminister Ignazio Cassis auf X.

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Gemeinsam mit einer ebenfalls entführten Österreicherin wurde sie freigelassen. Bilder zeigen A. gemeinsam mit der Österreicherin im Flieger. Die 69-Jährige befindet sich auf dem Rückweg in die Schweiz.

Die Schweizerin lebte seit vielen Jahren im Niger. Sie wurde Mitte April 2025 verschleppt und später zusammen mit der österreichischen Geisel in der Grenzregion zwischen Niger und Mali festgehalten.

* Name bekannt