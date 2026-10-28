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Dutzende Frauen betäubt und vergewaltigt
New Yorker Luxusmakler-Brüder zu 30 Jahren Haft verurteilt

Sie verkauften Luxusvillen an Superreiche und feierten wilde Partys. Doch hinter den Kulissen betäubten Oren, Tal und Alon Alexander Dutzende Frauen mit K.-o.-Tropfen und vergewaltigten sie. Jetzt wurden die New Yorker High-Society-Brüder zu je 30 Jahren Gefängnis verurteilt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Die Alexander-Brüder führten zwei Jahrzehnte lang ein perfides Doppelleben.
Foto: Bloomberg via Getty Images

Darum gehts

  • Oren, Tal und Alon Alexander erhielten in New York je 30 Jahre Haft wegen schwerer Sexualdelikte
  • Mehr als 70 Frauen meldeten sich bei US-Behörden, die Vorwürfe reichen über 20 Jahre zurück
  • Laut Anklage lockten sie Frauen an Partys und mischten ihnen heimlich K.-o.-Tropfen in Drinks
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Pauline BouillonRedaktorin News Desk

Sie galten als schillerndste Figuren im New Yorker Immobilien-Zirkus. Doch jetzt ist ihre Fassade eingestürzt: Ein New Yorker Bundesgericht verurteilt Oren (39), Tal (40) und Alon Alexander (39) zu je 30 Jahren Haft, wie die «Bild» berichtet. Verurteilt wurden die Brüder unter andere wegen sexuellem Menschenhandel, Vergewaltigung, Nötigung und Übergriffe auf Minderjährige.

Über 70 Opfer und zwei Jahrzehnte des Schreckens

Das Ausmass ist beispiellos: Mehr als 70 Frauen wandten sich an die US-Behörden. Die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft warf den Brüdern vor, über 20 Jahre lang systematisch Jagd auf Frauen gemacht zu haben.

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Die vorsitzende Richterin sprach von einer perfiden «Dr. Jekyll und Mr. Hyde»-Existenz: Nach aussen gaben sie sich als charmante Gentlemen und fürsorgliche Familienväter. Im Verborgenen agierten sie jedoch als sadistische, frauenfeindliche Sexualstraftäter.

Heimliche Betäubungsmittel im Club

Ihren immensen Reichtum, Partys in Nobelclubs und exklusive Luxus-Locations in New York oder Miami nutzten die Brüder gezielt als Köder. Dort mischten sie ihren Opfern heimlich Betäubungsmittel und K.-o.-Tropfen in die Drinks. So erstickten sie jegliche Gegenwehr im Keim.

Sobald die Frauen wehrlos waren, fielen die Brüder über sie her. Versuchte eine der Betroffenen im Nachhinein, zur Polizei oder an die Öffentlichkeit zu gehen, drohten ihr die Täter massiv: Eine Zeugin schilderte vor Gericht unter Tränen, wie Tal Alexander sie direkt bedrohte, um ihr Schweigen zu erzwingen.

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