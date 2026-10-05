Nach ihrem Rückzug aus dem Weissen Haus kehrt Karoline Leavitt in die Öffentlichkeit zurück: Die frühere Trump-Sprecherin arbeitet künftig bei Fox News.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karoline Leavitt arbeitet künftig für Fox News.

Die 29-Jährige war Trumps Sprecherin im Weissen Haus.

Im August trat sie zurück und verwies auf ihr Muttersein.

Marian Nadler Redaktor News

Karoline Leavitt (29) verbrachte während ihrer Zeit als Pressesprecherin im Weissen Haus einen Grossteil ihrer Zeit damit, Journalisten herabzuwürdigen. Nun fängt sie bei einem TV-Sender an. Künftig wird sie als Kommentatorin beim konservativen Sender Fox News arbeiten. Das berichten «Variety» und «New York Times» übereinstimmend unter Berufung auf den Sender.

Leavitt präsentierte sich in ihrer Amtszeit in Washington als Loyalistin. Oftmals verteidigte sie US-Präsident Donald Trump (80) vehement. Im Umfeld des Republikaners hatte sie eine steile Karriere hingelegt, von der Praktikantin zu einem der wichtigsten Sprachrohre des Präsidenten. Im August hatte sie sich aus dem Amt der Pressesprecherin zurückgezogen und angegeben, sich fortan auf ihr Mutter-Sein konzentrieren zu wollen.