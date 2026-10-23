Netanyahu will gesamtes Westjordanland abriegeln

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat seine Armee angewiesen, sich auf die vollständige Abriegelung des Westjordanlandes ab Freitag vorzubereiten. Er begründet dies mit der aktuellen Sicherheitslage.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach einer dringenden Sicherheitskonsultation mit der militärischen und geheimdienstlichen Führung hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (76) die sofortige Abriegelung der palästinensischen Stadt Hebron angeordnet. Zudem wurden die israelischen Streitkräfte (IDF) angewiesen, sich auf eine vollständige Abriegelung des gesamten Westjordanlands vorzubereiten.

«Es gibt kein Versteck»

Wie Netanyahu im Anschluss an eine Lagebeurteilung mit Verteidigungsminister, Generalstabschef, dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie dem Befehlshaber des Zentralkommandos auf Telegram mitteilte, sei den Sicherheitskräften zuvor das Vereiteln eines Grossangriffs gelungen.

«Unsere Streitkräfte operieren mit verstärkten Kräften, um den Terrorismus zu bekämpfen, und führen umfangreiche Verhaftungswellen durch», so Netanyahu. Er sprach den beteiligten Einheiten seinen Dank aus und kündigte ein konsequentes Vorgehen an: «Wir werden Hamas-Terroristen und ihre Unterstützer überall und jederzeit verfolgen. Es gibt kein Versteck.»