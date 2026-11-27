Am Freitag stiegen Nato-Kampfjets in Estland und Lettland auf, nachdem eine Drohne in den lettischen Luftraum eingedrungen und im Südosten Estlands Drohnenalarm ausgelöst worden war. Die Herkunft des Flugkörpers bleibt unklar.

Darum gehts Nahe Ludza in Ostlettland wurde eine Drohne gesichtet, 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt

Die Nato schickte Kampfjets hoch, Lettland setzte eine Abfangdrohne ein und gab Luftalarm aus

In sechs Landkreisen im Südosten Estlands galt Drohnenalarm, die Herkunft der Drohne ist unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Erneut sorgte ein Drohnenvorfall im Nato-Luftraum für Aufruhr. Nato-Kampfjets wurden am Freitag über Lettland und Estland in die Luft geschickt, nachdem eine Drohne den Luftraum der Region verletzt hatte. Wie das lettische Nachrichtenportal «Sargs.lv» berichtet, wurde in der Nacht auf Freitag nahe der ostlettischen Stadt Ludza eine Drohne gesichtet, nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Um 2.30 Uhr Ortszeit lösten die Behörden einen Luftalarm aus.

Die Nato reagierte sofort: Kampfjets der Luftraumüberwachung im Baltikum wurden alarmiert, und das lettische Verteidigungsministerium setzte eine Abfangdrohne ein. Auch bodengestützte Luftabwehreinheiten entlang der Nato-Ostflanke wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Nach Angaben der lettischen Streitkräfte kehrte die Abfangdrohne unbeschadet zurück. Ob die eingedrungene Drohne abgeschossen oder beschädigt wurde, blieb zunächst unklar. Ebenso fehlt bislang eine offizielle Stellungnahme der Regierungen Russlands oder der Ukraine zu dem Vorfall.

Auch Drohnenalarm in Estland

Auch in Estland stiegen Nato-Kampfjets auf. Nach Berichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ERR wurde in sechs Landkreisen im Südosten des Landes um 6.41 Uhr Ortszeit Alarm ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem in der russischen Millionenstadt Sankt Petersburg Warnungen vor einem ukrainischen Drohnenangriff ausgegeben worden waren. Sankt Petersburg liegt rund 450 Kilometer nördlich von Ludza, wo die lettischen Behörden die eingedrungene Drohne entdeckten.

Die Drohnenvorfälle an der Nato-Ostflanke verdeutlichen die angespannte Lage in der Region. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Zwischenfällen, die auf die Nähe zum Ukraine-Konflikt und die Spannungen zwischen Russland und dem Westen hinweisen.